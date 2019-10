VIDEO ​CM Rugby: Africa de Sud, în finală după un meci echilibrat cu Țara Galilor, scor 19-16

South Africa are going to the final at Rugby World Cup 2019 after beating Wales 19-16#WALvRSA #RWC2019 #WebbEllisCup pic.twitter.com/hfNJSKLIAL — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 27, 2019

A doua semifinală de la Cupa Mondială a fost una foarte echilibrată, deznodământul fiind stabilit în ultimele minute ale jocului. Africa de Sud a intrat în avantaj la pauză, scor 9-6, după cele trei transformări de lovituri de pedeapsă ale lui Handre Pollard. Pentru galezi a punctat Dan Biggar, cu două procedee similare.În minutul 46, Biggar a transformat din nou și a egalat la 9. 11 minute mai târziu, Damian De Allende a reușit primul eseu. Galezii au răspuns în minutul 65, prin încercarea lui Josh Adams.Diferența s-a făcut în minutul 76, moment în care scorul era 16-16. Handre Pollard a reușit o nouă transformare a unei lovituri de pedeapsă și a stabilit scorul final al partidei: Țara Galilor-Africa de Sud 16-19.Astfel, Africa de Sud a obținut a treia calificare din istorie în finala Cupei Mondiale de rugby. Precedentele două, în 1995 și 2007, au fost câștigate, ultima chiar în fața Angliei.În ultimul act, Africa de Sud va întâlni Anglia. Finala mare va avea loc sâmbătă, 2 noiembrie, de la ora 11:00, în timp ce partida pentru stabilirea locului 3, dintre Noua Zeelandă și Țara Galilor se va disputa vineri, 1 noiembrie, de la ora 11:00, scrie Mediafax.