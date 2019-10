​CM Rugby: Eddie Jones, selecționer Anglia, după calificarea în finală: "Neo-zeelandezii sunt zeii rugbyului"

"All Blacks sunt zeii rugbyului. Noua Zeelandă are o mare echipă, a câştigat de două ori consecutiv Cupa Mondială. Noua Zeelandă are un mare căpitan, Kieran Read. Am vrut să arătăm că putem rivaliza cu ei. Tocmai am trecut de încă o săptămână. Noi nu ştim ce va fi mai departe, nu suntem clarvăzători. Ştiu că îmi doresc ca la meciul dintre Africa de Sud şi Ţara Galilor să fie prelungiri", a spus Jones.





Reprezentativa Angliei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de rugby, învingând în semifinale, la Yokohama, selecţionata Noii Zeelande, deţinătoarea trofeului, scor 19-7.





În cealaltă semifinală se întâlnesc, duminică, tot la Yokohama, Ţara Galilor şi Africa de Sud.





Noua Zeelandă va juca pentru medalia de bronz, în 1 noiembrie, la Tokyo, împotriva învinsei din a doua semifinală.





Finala mare va avea loc la 2 noiembrie, la Yokohama.





Noua Zeelandă a câştigat trofeul în 1987, 2011 şi 2015. Africa de Sud s-a impus în 1995 şi 2007, iar Anglia în 2003. Cea mai bună performanţă a Ţării Galilor la Cupa Mondială este o clasare pe locul trei la ediţia din 1987.