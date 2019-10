VIDEO CM Rugby: Surpriză uriașă în semifinale - Anglia a învins Noua Zeelandă, scor 19-7

Reprezentativa Angliei s-a calificat în finala Cupei Mondiale de rugby, învingând în semifinale, la Yokohama, selecţionata Noii Zeelande, deţinătoarea trofeului, scor 19-7.



Potrivit Mediafax, englezii au deschis scorul după doar două minute, în urma eseului reușit de Manu Tuilagi. Transformarea lui Owen Farrel și lovitura de pedeapsă a lui George Ford au dus scorul la 10-0, la pauză, în favoarea Angliei.



După pauză, George Ford a mai punctat prin alte trei lovituri de pedeapsă, iar Noua Zeelandă a răspuns prin eseul lui Ardie Savea și transformarea lui Richie Mo'Unga, realizări insuficiente pentru a se apropia de Anglia.



Astfel, Anglia a obținut a patra calificare din istorie în finala Cupei Mondiale, în timp ce Noua Zeelandă, campioană a lumii de trei ori, suferă prima înfrângere la turneul final din 2007 și părăsește competiția în penultimul act.







Noua Zeelandă a câştigat trofeul în 1987, 2011 şi 2015. Africa de Sud s-a impus în 1995 şi 2007, iar Anglia în 2003. Cea mai bună performanţă a Ţării Galilor la Cupa Mondială este o clasare pe locul trei la ediţia din 1987, scrie News.ro.



The final whistle goes and @EnglandRugby secure their place in Rugby World Cup Final after beating New Zealand 19-7#ENGvNZL #RWC2019 #WebbEllisCup pic.twitter.com/YheIOiMukW — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 26, 2019

.@EnglandRugby players thank the fans for their brilliant support after a grueling 80 minutes against New Zealand in the semi-final at #RWC2019#ENGvNZL #WebbEllisCup pic.twitter.com/WUhWb8XjRI — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 26, 2019

\uD83D\uDDE3 @EnglandRugby coach Eddie Jones discusses his side's victory which takes them into the #RWCFinal next week



"We were playing against a great team today. We had to dig really deep to beat them." #RWC2019 #ENGvNZL #WebbEllisCup #RWCYokohama pic.twitter.com/pdaMhU5pAi — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 26, 2019

\uD83D\uDDE3 @AllBlacks coach Steve Hansen reflects on his side's defeat to England



"England played a tremendous game of footy... At the end of the day, that's what rugby's about so well done to them." #RWC2019 #ENGvNZL #WebbEllisCup #RWCYokohama pic.twitter.com/WKpngMLXXn — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 26, 2019

În finala Cupei Mondiale, Anglia va întâlni învingătoarea din partida Țara Galilor-Africa de Sud, care va avea loc duminică, de la ora 11:00, la Yokohama.