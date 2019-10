Selecţionerul Ţării Galilor, fair-play după victoria cu Franţa: "Echipa mai bună a pierdut azi"

CM Rugby

​Slecţionerul Ţării Galilor, Warren Gatland, a recunoscut că Franţa a fost echipa mai bună în întâlnirea din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de rugby şi că formaţia sa a câştigat beneficiind de superioritatea numerică avută, scrie News.ro.





"Echipa mai bună a pierdut azi. Cartonaşul roşu a fost important, bineînţeles. Dar cel mai important este că băieţii noştri nu au renunţat şi au continuat să muncească. A fost un meci dur, fizic şi Franţa a fost foarte bună. La pauză, am spus doar că trebuie să revenim pe tabelă şi asta am făcut. Tactic, francezii au fost foarte inteligenţi în modul lor de a juca. Sunt foarte mândru de jucătorii mei pentru că eu cred că alte echipe ar fi capitulat, dar noi nu. Mai putem rămâne două săptămâni în Japonia", a spus Gatland, potrivit lequipe.fr.



În schimb, selecţionerul francez Jacques Brunel a dat vina pe arbitraj pentru înfrângerea echipei lui.



"Este multă dezamăgire, deoarece în condiţiile în care am jucat am arătat mult curaj şi solidaritate. Din păcate, am pierdut meciul în final, în urma unor acţiuni care mie mi se par litigioase. Este groaznic. Din momentul în care am jucat în 14 am întâmpinat probleme, dar am continuat să avem iniţiativa şi am fi putut marca în inferioritate numerică. Vreau să salut performanţa jucătorilor mei. Din păcate, nu vom merge mai departe, evenimentele au decis asta. Trebuie să acceptăm înfrângerea", a spus Brunel.



Ţara Galilor a învins, duminică, la Oita, cu scorul de 20-19 (10-19), formaţia Franţei, calificându-se în semifinalele Cupei Mondiale de rugby. Francezii au dominat mare parte din meci, dar eliminarea lui Vahaamahina avea să-i readucă în joc pe galezi. Elevii antrenaţi de neo-zeelandezul Warren Gatland au întors scorul în ultimele minute şi au eliminat reprezentativa franceză.



Pentru francezi su marcat Vahaamahina '5, Olivon '8, Vakatawa '31, eseuri, primul şi al treilea transformate de Romain Ntamack.



Pentru galezi au înscris Wainwright '12 şi Moriarty '74, eseuri, transformate de Dan Bigger şi tot Dan Bigger din două lovituri de pedeapsă, '20 şi '54.



În minutul 49, Sebastien Vahaamahina a fost eliminat, după ce a lovit violent cu cotul un adversar.



Ţara Galilor va evolua în penultimul act, la 27 octombrie, cu învingătoarea dintre Japonia şi Africa de Sud, întâlnire programată tot duminică, de la ora 13.15, la Tokyo.



În cealaltă semifinală se vor întâlni Anglia şi Noua Zeelandă, la 26 octombrie, de la ora 11.00, la Yokohama.