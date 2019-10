​VIDEO CM Rugby: Anglia s-a calificat în semifinale după ce a învins Australia, scor 40-16

La capătul unui meci echilibrat în primul mitan şi la începutul părţii a doua, englezii au reuşit să se impună datorită preciziei atât în fazele de atac cât şi în defensivă, în faţa unui adversar care în ciuda faptului că a avut o posesie bună, a comis mai multe greşeli tactice şi de mânuire a balonului.

Jonny May (2), Kyle Sinckler, Anthony Watson au reuşit eseuri pentru ''trandafiri'', toate transformate de Owen Farrell, care a fructificat şi patru lovituri de penalitate.

''Cangurii'' au reuşit un eseu prin Marika Koroibete, transformat de Christian Lealiifano, acesta din urmă concretizând şi trei lovituri de penalitate.

Anglia va juca în semifinale cu învingătoarea din partida Irlanda - Noua Zeelandă, campioana mondială en titre.

