World Rugby se apară după anularea celor trei meciuri de la CM: "A fost decizia corectă. Nu am fost influențați de nicio federație"

World Rugby și-a apărat, marți, decizia de a anula trei meciuri din cadrul Cupei Mondiale, din cauza taifunului Hagibis care a lovit Japonia la finalul săptămânii trecute. Directorul turneului, Alan Gilpin, a declarat că anularea celor trei meciuri (Noua Zeelandă - Italia, Anglia - Franța și Canada - Namibia) a fost o "decizie corectă", potrivit L'Equipe.





"A fost o decizie bună și corectă. Credem cu tărie că am făcut ce trebuia făcut ", a declarat Alan Gilpin, directorul Cupei Mondiale de Rugby din Japonia, pentru a justifica anularea meciurilor Noua Zeelandă - Italia, Anglia - Franța și Canada - Namibia care erau programate în weekend-ul trecut.





World Rugby a anunțat joi anularea meciurilor Noua Zeelandă - Italia și Anglia - Franța care ar fi trebuit să se dispute sâmbătă la Toyota, respectiv Yokohama, din cauza taifunului Hagibis. Un al treilea joc, Namibia-Canada, la Kamaishi, a fost anulat duminică, după trecerea taifunului, din cauza riscului de alunecări de teren și inundații.





Anularea partidei Noua Zeelandă - Italia, sinonimă cu o remiză (0-0), a stârnit critici din partea italienilor care ar fi avut nevoie de victorie cu punct bonus pentru a ajunge în sferturie de finală ale Cupei Mondiale.





"Dacă Noua Zeelandă ar fi avut nevoie de patru sau cinci puncte, meciul nu ar fi fost anulat", a spus căpitanul italian Sergio Parisse.







În plus, echipa și federația scoțiană au făcut presiuni auspra World Rugby, pentru ca meciul cu Japonia să aibă loc cu orice preț, duminică sau într-o altă zi, amenințând chiar că îi vor da în judecată pe organizatori.







"Nu vom permite că Scoția să fie o victimă colaterală a unei decizii care a fost luată în grabă", spunea directorul general al Federației scoțiene.





În cele din urmă, meciul Japonia vs Scoția a avut loc așa cum fusese planificat. Niponii s-au impus cu 28-21, iar Scoția a fost eliminată.





"Nu am fost influențați de nicio federație pentru luarea deciziilor", a spus Brett Gosper, directorul general al World Rugby. "Nu am fost influențați nici de conversații, nici de comentarii, am luat o decizie pe baza a ceea ce aveam să înfruntăm. Eram pregătiți pentru taifunuri. Nu există nimic excepțional în privința taifunurilor din această țară. Dar acesta era un taifun care nu se mai văzuse încă din anii '50, a continuat Brett Gosper.



În acest context, World Rugby a ales să contra-atace și a anunțat sesizarea unei Comisii de disciplină după criticile din partea Federației Scoțiene. "Conform regulilor turneului, suntem vigilenți cu privire la comportamentul fiecăruia. Drept urmare, am sesizat o Comisie de disciplină cu privire la comportamentul și comentariile Federației Scoțiene ", a spus Alan Gilpin.





Considerat ca unul dintre cele mai violente taifunuri din Japonia din ultimele decenii, Hagibis, care a lovit sâmbătă centrul și estul arhipelagului, a ucis 70 de oameni. Alte 15 persoane sunt date dispărute.





VIDEO CM Rugby: Japonia, calificată în premieră în sferturi (28-21 cu Scoția) - Programul complet al meciurilor