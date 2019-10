Baschetbalistul Enes Kanter, cunoscut pentru criticile la adresa lui Erdogan: "Primesc ameninţări cu moartea în fiecare zi"

Pivotul turc al echipei Portland Trail Blazers, Enes Kanter, cunoscut pentru criticile acide la adresa preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a scris, marţi, pe Facebook, că primeşte ameninţări cu moartea în fiecare zi, subliniind că nu şi-a văzut familia de cinci ani şi că s-a încercat răpirea lui în timp ce se afla în Indonezia, informează News.ro.





"Nu mi-am văzut familia şi nu am vorbit cu ea de 5 ani; Tatăl meu a fost încarcerat; Fraţii mei nu-şi pot găsi locuri de muncă; Paşaportul meu a fost anulat; Pe numele meu a fost emis un mandat internaţional de arestare; Familia mea nu poate părăsi ţara; Primesc ameninţări cu moartea în fiecare zi; Am fost atacat, hărţuit; Au încercat să mă răpească în Indonezia. LIBERTATEA NU ESTE LIBERĂ", a scris Enes Kanter pe Facebook.



În luna ianuarie, autorităţile de la Ankara au cerut Interpol un mandat de arestare internaţional pe numele lui Enes Kanter, susţinător al lui Fethullah Gülen. După ce au primit documentele necesare de la Parchetul din Istanbul, autorităţile turce au pregătit o cerere de extrădare şi un mandat la Interpol împotriva lui Enes Kanter.



Kanter încă are cetăţenie turcă, dar nu şi paşaport turc, acesta fiindu-i anulat de regimul de la Ankara ca urmare a criticilor acide ale sportivului la adresa lui Erdogan, pe care l-a descris de mai multe ori calificându-l “Hitler-ul secolului nostru”. Partizan al clericului Fethullah Gulen, care locuieşte în SUA şi este acuzat de Erdogan că a orchestrat tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016, Enes Kanter face obiectul unui mandat de arestare emis de parchetul din Istanbul, care îl acuză de apartenenţă la o organizaţie teroristă.



De doi ani, Kanter a spus de mai multe ori că se teme că ar putea fi răpit sau chiar de ceva mai rău.



În 20 mai 2017, Enes Kanter nu a putut intra în România, unde avea programată participarea la mai multe evenimente, din cauză că Turcia i-a anulat paşaportul, invocând vederile sale politice. Kanter a anunţat pe Twitter că a fost oprit de Poliţie pe Aeroportul Otopeni să intre în România.