Meciul Canada - Namibia de la Cupa Mondială de rugby a fost amânat, dar jucătorii canadieni au coborât pe străzile din oraşul Kamaishi pentru a da o mână de ajutor populaţiei după trecerea taifunului Hagibis, scrie News.ro.



Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game.



Amazing scenes and brilliant to see from the team.