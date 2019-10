Florentin Pera, antrenorul echipei SCM Râmnicu Vâlcea, a ajuns la spital după ce a acuzat dureri abdominale

Handbal feminin

SCM Râmnicu Vâlcea se află într-o perioadă de grație, atât în Liga Națională, cât și în Liga Campionilor. Echipa s-a îndreptat cu încredere către următorul joc din Europa, cu Brest Bretagne, programat sâmbătă, de la ora 20:00, în Franța, însă Florentin Pera, antrenorul formației, și toți membrii familiei au acuzat dureri abdominale, astfel că au ajuns de urgență la spital, potrivit Mediafax.

Antrenorul a decis totuși să plece cu echipa în Franța, dar pe drum au intervenit alte complicații. La Brest, antrenorul momentului în România a ajuns din nou sub supravegherea medicilor.

”Mi s-a recomandat să rămân la București și să fac perfuzii, să iau un avion în ziua următoare, dar am decis să plec totuși cu echipa în Franța, având în vedere importanta jocului. Pe drum am vomitat tot timpul, a fost o călătorie foarte dificilă. Când am ajuns acolo, cei de la Brest m-au dus la un cabinet medical, am primit tratament, iar acum mă simt mai bine. De la o oră la alta starea de sănătate se îmbunătățește”, a relatat antrenorul Florentin Pera pentru ProSport.





Tehnicianul campioanei României spune că va putea sta pe banca tehnică la acest meci și va încerca să dea o adevărată lovitură alături de fete, chiar dacă Brest este văzută mare favorită.





”Ne așteaptă un meci foarte dificil, Brest parcurge o perioadă foarte bună. Adversara vine după o victorie la Buducnost, una dintre cele mai bune echipe din Europa ale momentului. Este o echipă bine acoperită pe posturi, dar Gros rămâne cel mai mare pericol. Și echipa noastră este într-o formă foarte bună, venim după trei victorii extrem de importante. Am încredere că vom reuși să ne mobilizăm și să vom încerca să scoatem maximum. Dacă vom reuși să ducem atacurile cu răbdare, cred că putem să emitem pretenții”, a mai spus Pera.





Vâlcea nu se poate baza pe Raluca Băcăoanu, indisponibilă pentru următoarele două săptămâni. În prima etapă, SCM a învins Bietigheim cu 34-27, iar Brest a câștigat la Buducnost cu 35-32.





De remarcat faptul că Isabelle Gullden se antrenează deja cu Brest și este așteptată să revină în teren. Rămâne de văzut dacă de la acest joc sau după pauza internațională.