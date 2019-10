​VIDEO CM Rugby: Noua Zeelandă vs Namibia 71-9 / Franța și-a asigurat prezența în sferturi după 23-21 vs Tonga

Noua Zeelandă, campioana mondială en titre, a învins selecţionata Namibiei cu scorul de 71-9 (24-9), duminică la Tokyo, în cadrul grupei B a Cupei Mondiale de rugby din Japonia, şi a făcut încă un pas mare către calificarea în sferturile de finală ale competiţiei, potrivit Agerpres.





All Blacks au marcat 11 eseuri în acest meci prin Reece (7, 52), Lienert-Brown (21, 47), Ta'avao (36), B. Smith (40+5, 68), Moody (42), Whitelock (56), J. Barrett (76), Perenara (79), la care s-au adăugat opt transformări ale lui Barrett.





Namibienii au punctat prin trei lovituri de penalizare realizate de Stevens.





În clasamentul grupei B, Noua Zeelandă conduce cu 14 puncte, urmată de Africa de Sud 10, Italia 10, Canada 0, Namibia 0 puncte.





All Blacks au nevoie de un egal sau o victorie în ultimul meci cu Italia (12 octombrie) pentru a se califica în sferturile Cupei Mondiale.

Componenţa echipelor:

Noua Zeelandă: B. Smith - Reece (Perenara, 66), Goodhue (Ioane, 61), Lienert-Brown, Bridge - J. Barrett, A. Smith (Weber, 51) - Cane (Ta'avao, 32), Savea (Todd, 61), Frizell - Whitelock, Retallick (Tuipulotu, 31) - Laulala (Cane, 43), Taylor (Coles, 51), Moody (Tu'ungafasi, 53)





Namibia: Tromp - Klim, Newman, Deysel (D. de la Harpe, 57), Greyling (Du Toit, 51) - (o) Kisting, Stevens (E. Jantjies, 66) - Forbes (Booysen, 61), Venter, Gaoseb - Uanivi, van Lill (Retief, 17) - de Klerk (Coetzee, 40), van Jaarsveld (Nortje, 66), Rademeyer (Theron, 76).





Arbitru: Pascal Gauzere

Franţa a obţinut a treia sa victorie în grupă şi are asigurată prezenţa în sferturile de finală, meciul cu Anglia, de asemenea calificată, din 12 octombrie, având ca miză doar primul loc în grupa C.





''Cocoşii'' galici au condus cu 17-0 în prima repriză după esurile lui Vakatawa (5) şi Raka (31), la care s-au alăturat transformările şi o lovitură de penalizare reuşite de Ntamack. Înainte de pauză, Tonga a redus diferenţa (7-17) prin eseul lui Takulua (39), transformat de acelaşi jucător. Repriza secundă a aparţinut tongolezilor, care au marcat alte două eseuri prin Hingano (46) şi Kapeli (78), ambele transformate, dar francezii şi-au menţinut un avans fragil datorită penalităţilor reuşite de Ntamack în minutele 51 şi 59.





În clasamentul grupei C, Anglia conduce cu 15 puncte, urmată de Franţa 14, Argentina 6, Tonga 1, SUA 0 puncte.

Componenţa echipelor:

Franţa: M Medard - D Penaud, V Vakatawa, S Guitoune, R Raka (PL Barassi, 66) - R Ntamack (C Lopez, 66), B Serin (A Dupont, 53) - J Poirot (căpitan) (C Baille, 53), C Chat (G Guirado, 59), R Slimani (E Setiano, 56), P Gabrillagues, S Vahaamahina (B Le Roux, 54) W Lauret, C Ollivon, G Alldritt (Y Camara, 61).





Tonga: T Veainu - C Vuna, M Hingano (L Fosita, 61), S Piutau (căpitan), D Halaifonua - J Faiva, S Takulua (L Fukofuka, 61); S Fisi'ihoi (V Fifita, 64), P Ngauamo (S Sakalia, 50-60), M Fia (S Halanukonuka, 65), S Lousi (S Mafi, 72), L Fifita (S Mafi, 60-69) S Kalamafoni, Z Kapeil, M Vaipulu (N Manu, 62).





Arbitru: Nic Berry (Australia)