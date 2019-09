VIDEO CM Rugby: Victorii pentru Italia, Irlanda și Anglia

Irlanda vs Scoţia a fost derby-ul zilei la Cupa Mondială de rugby din Japonia, având în vedere rivalitatea istorică dintre cele două naţiuni în Six Nations. Jocul s-a desfăşurat în Grupa A, la Yokohama, iar "verzii", lideri mondiali în World Rugby, şi-au confirmat statutul şi-au impus clar, cu 27-3. Tot duminică, Italia a învins Namibia, scor 47-22 (Grupa B), în timp ce Anglia a câștigat în fața reprezentativei din Tonga, scor 35-3 (Grupa C), informează Mediafax.

Irlanda vs Scoția 27-3

În numai 25 de minute, Irlanda a reuşit trei încercări, două prin oamenii din prima linie, Best şi Furlong. "Verzii" au avut un pachet de înaintare irezistibil, astfel că acidentarea devreme a lui Jonny Sexton, mijlocaşul la deschidere, nu s-a observat. După 25 de minute. Irlanda s-a desprins la 19-3, rezolvând practic datele problemei încă din prima parte a jocului.





Scoţia a dezamăgit mai degrabă în acest meci, reuşind să se apropie foarte rar de terenul de ţintă al adversarului. Este adevărat, nici nu a fost lăsată să joace de o echipă a Irlandei care a evoluat pragmatic şi legat. Singurele puncte pentru naţionala "Cimpoiului" au venit dintr-o lovitură de pedeapsă transformată de Greig Laidlaw.





În partea secundă, Irlanda a reuşit şi al patrulea eseu prin Conway (min. 56), astfel că şi-a asigurat şi punctul bonus. Scoţia este prima reprezentativă care nu a marcat eseu până acum la Cupa Mondială din acest an, chiar dacă în ultimele 10 minute a beneficiat şi de o superioritate numerică în teren.





În urma acestui rezultat, dar şi după Noua Zeelandă vs Africa de Sud 23-13, meci care a avut loc ieri în Grupa B, se întrevede deja un prim sfert de finală: Irlanda vs Africa de Sud. Pentru a ajunge la un meci cu Noua Zeelandă în sferturi, scoţienii trebuie să arate altceva cu Samoa şi Japonia.

Anglia vs Tonga 35-3

Anglia este considerată principala adversară din Emisfera Nordică pentru naţiunile din Emisfera Sudică la titlul mondial, dar după meciul cu Tonga este greu de tras o concluzie, dacă poate sau nu să intre în luptă directă cu Noua Zeelandă, Australia şi Africa de Sud pentru cucerirea trofeului. În jocul de debut, selecţionata lui Eddie Jones nu a ieşit cu nimic în evidenţă, dar senzaţia este că nici nu a arătat totul la acest prim joc.





Tonganii s-au luptat admirabil pentru fiecare minge şi au comis foarte puţine erori. Până la prima încercare realizată de Tuilagi în minutul 23, publicul a savurat din plin câteva placaje extrem de spectaculoase. Probabil că un om obişnuit nu s-ar mai fi ridicat de la pământ după ce ar fi fost dărâmat de vreun tongan sau englez, dar componenţii celor două echipe nu au avut nimic şi au continuat meciul după acţiuni absolut fireşti într-o confruntare la Cupa Mondială.





Acelaşi Tuilagi a realizat la scurt timp şi al doilea eseu, el fiind desemnat la final omul meciului. Pentru a intra în posesia bonusului ofensiv (1 punct), Anglia a fost nevoită să aştepte 76 de minute. Ultima încercare, a patra, i-a aparţinut lui Cowan-Dickie.





Tonga a terminat jocul fără eseu, dar per total nu s-a făcut de râs în faţa Angliei, după ce recent cedase cu 92-7 în faţa Noii Zeelande.

Tot în Grupa A s-a mai jucat până acum Japonia vs Rusia 30-10. Următorul meci este Rusia vs Samoa, în 24 septembrie.În Grupa C s-a mai jucat partida Franţa vs Argentina 23-21. Următorul joc în grupă este Anglia vs SUA, pe 26 septembrie.