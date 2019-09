PREZENTARE CM Rugby: Turneul debutează vineri, cu 20 de echipe la start; România, absentă pentru prima dată în istorie

România, absentă de la CM pentru prima dată în istorie





Prezentă la toate edițiile Campionatului Mondial, naționala de rubgy a României va rata turneul final din 2019, a noua ediție a competiției. "Stejarii" au fost descalificați de Federația Internațională (IRB) pentru că l-au folosit pe tongolezul Sione Fakaosilea în Rugby Europe Championship, deși nu ar fi avut acest drept.





Acordarea punctelor și cum se va face departajarea în caz de egalitate





Componenţa grupelor:





Programul meciurilor





Vineri 20 septembrie





Sâmbătă 21 septembrie





Duminică 22 septembrie





Luni 23 septembrie





Marţi 24 septembrie





Miercuri 25 septembrie





Joi 26 septembrie





Sâmbătă 28 septembrie





Duminică 29 septembrie





Luni 30 septembrie





Miercuri 2 octombrie





Joi 3 octombrie





Vineri 4 octombrie





Sâmbătă 5 octombrie





Duminică 6 octombrie





Marţi 8 octombrie





Miercuri 9 octombrie





Vineri 11 octombrie





Sâmbătă 12 octombrie





Duminică 13 octombrie





SFERTURI DE FINALĂ





Sâmbătă 19 octombrie





Duminică 20 octombrie





SEMIFINALE





Sâmbătă 26 octombrie





Duminică 27 octombrie





MECIUL PENTRU LOCUL 3





FINALA





Sâmbătă 2 noiembrie (11:00), la Yokohama









*În România, Campionatul Mondial de Rugby va fi transmis de TVR.

Palmaresul Cupei Mondiale de rugby:





Finalele Cupei Mondiale:





Recorduri la o ediţie de Cupa Mondială:





Recorduri într-un meci:





Conform federației mondiale de specialitate, România nu avea dreptul de a-l folosi pe Fakaosilea, motivația fiind aceea că acesta evoluase pentru echipa de rubgy în 7 a statului Tonga.În faza grupelor, victoria va fi recompensată cu 4 puncte, iar egalul cu 2 puncte, în timp ce echipele care au marcat cel puţin patru eseuri vor primi un punct bonus ofensiv, iar cele care vor pierde la o diferenţă mai mică de şapte puncte vor lua un punct bonus defensiv, informează Agerpres. În caz de egalitate de puncte la finalul meciurilor din grupă, primul criteriu de departajare va fi cel al meciului direct, următorul fiind punctaverajul (diferenţa dintre punctele înscrise şi punctele primite), iar al treilea va fi esaverajul, diferenţa dintre numărul de eseuri reuşite şi de eseuri primite în grupă.În caz de egalitate la finalul unui meci din fazele eliminatorii, va urma o pauză de cinci minute, după care se vor desfăşura două reprize de prelungiri a câte 10 minute, cu pauză de cinci minute între ele. Dacă egalitatea va persista se vor mai juca două minute suplimentare, după principiul ''morţii subite'', prima echipă care va marca în această perioadă urmând să fie declarată învingătoare. Dacă egalitatea se va menţine se va trece la executarea unui şuturi la but, de la linia de 22 de metri, cinci jucători de la fiecare echipă fiind desemnaţi pentru acest lucru. Dacă egalitatea se va menţine după sesiunea de cinci, se vor executa şuturi alternativ după principiul ''morţii subite''.Irlanda, Scoţia, Japonia, Rusia, Samoa;Noua Zeelandă, Africa de Sud, Italia, Namibia, Canada;Anglia, Franţa, Argentina, SUA, Tonga;Australia, Ţara Galilor, Georgia, Fiji, Uruguay;Japonia - Rusia, la Tokyo (ora 13:45), în Grupa AAustralia - Fiji (07:45), la Sapporo, în Grupa DFranţa - Argentina (10:15), la Tokyo, în Grupa CNoua Zeelandă - Africa de Sud (12:45), la Yokohama, în Grupa BItalia - Namibia (08:15), la Higashiosaka, în Grupa BIrlanda - Scoţia (10:45), la Yokohama, în Grupa AAnglia - Tonga (13:15), la Sapporo, în Grupa CŢara Galilor - Georgia (13:15, la Toyota), în Grupa DRusia - Samoa (13:15), la Kumagaya, în Grupa AFiji - Uruguay (08:15), la Kamaishi, în Grupa DItalia - Canada (10:45), la Fukuoka, în Grupa BAnglia - SUA (13:45), la Kobe, în Grupa CArgentina - Tonga (07:45), la Higashiosaka, în Grupa CJaponia - Irlanda (10:15), la Shizuoka, în Grupa AAfrica de Sud - Namibia (12:45), la Toyota, în Grupa BGeorgia - Uruguay (08:15), la Kumagaya, în Grupa DAustralia - Ţara Galilor (10:45), la Tokyo, în Grupa DScoţia - Samoa (13:15), la Kobe, în Grupa AFranţa - SUA (10:45), la Fukuoka, în Grupa CNoua Zeelandă - Canada (13:15), la Oita, în Grupa BGeorgia - Fiji (08:15), la Higashiosaka, în Grupa DIrlanda - Rusia (13:15), la Kobe, în Grupa AAfrica de Sud - Italia (12:45), la Shizuoka, în Grupa BAustralia - Uruguay (08:15), la Oita, în Grupa DAnglia - Argentina (11:00), la Tokyo, în Grupa CJaponia - Samoa (13:30), la Toyota, în Grupa ANoua Zeelandă - Namibia (07:45), la Tokyo, în Grupa BFranţa - Tonga (10:45), la Kumamoto, în Grupa CAfrica de Sud - Canada (13:15), la Kobe, Poule BArgentina - SUA (04h45), la Kumagaya, în Grupa CScoţia - Rusia (10:15), la Shizuoka, în Grupa AŢara Galilor - Fiji (12:45), la Oita, în Grupa DAustralia - Georgia (13:15), la Shizuoka, în Grupa DNoua Zeelandă - Italia (07:45), la Toyota, în Grupa BAnglia - Franţa (11:15), la Yokohama, în Grupa CIrlanda - Samoa (13:45), la Fukuoka, în Grupa ANamibia - Canada (06:15), la Kamaishi, în Grupa BSUA - Tonga (08:45), la Higashiosaka, în Grupa CŢara Galilor - Uruguay (11:15), la Kumamoto, în Grupa DJaponia - Scoţia (13:45), la Yokohama, în Grupa AC1 - D2 (10:15), la Oita (sfert 1)B1 - A2 (13:15), la Tokyo (sfert 2)D1 - C2 (10:15), la Oita (sfert 3)A1 - B2 (13:15), la Tokyo (sfert 4)câştigătoare sfert 1 - câştigătoare sfert 2 (11:00), la Yokohamacâştigătoare sfert 3 - câştigătoare sfert 4 (11:00), la YokohamaVineri 1 noiembrie (11:00), la TokyoCea mai mare arenă de la Cupa Mondială 2019 va găzdui în principal semifinalele şi finala din 2 noiembrie. Aici a avut loc şi finala CM 2002 de fotbal, câştigată de Brazilia în faţa Germaniei.Este stadionul pe care Japonia a bătut în 2015 Africa de Sud, spre surpriza generală. Aici activează Shizouka Rugby Club, fondat în 1929.Arena va găzdui în special ceremonia de deschidere a competiţiei şi meciul de deschidere dintre Japonia şi Rusia.Echipa locală a câştigat campionatul naţional de rugby şi fanii sunt obişnuiţi cu jucătorii de clasă internaţională.Situat pe insula Hokkaido, Sapporo a găzduit JO de iarnă din 1972, dar Sapporo Dome a fost construit abia în 2001, pentru Cupa Mondială de fotbal, organizată un an mai târziu. Aici vor avea loc meciuri precum Australia - Fiji (21 septembrie) sau Anglia - Tonga (22 septembrie).O altă gazdă a Mondialului de fotbal din 2002. Fanii vor putea urmări aici meciurile din grupe ale Noii Zeelande, Australiei şi Ţării Galilor, precum şi două sferturi de finală.Oraşul, situat în insula Kyushu, cea mai mare a arhipelagului nipon, a dat jucători de clasă rugby-ului din Japonia şi va găzdui meciurile Franţa - Tomga (6 octombrie) şi Ţara Galilor - Uruguay (13 octombrie).Kobe a găzduit Jocurile Mondiale Universitare din 1985, dar în ianuarie 1995 a fost distrus de un cutremur care a făcut 6.500 de victime. La echipa locală de fotbal, Vissel Kobe, activează starul spaniol Andres Iniesta, în timp ce echipa locală de rugby Kobelco Steelers va beneficia de serviciile neozeelandezului Dan Carter.În 1929, aici a fost construit prima arenă dedicată rugby-ului.Periferia din Tokyo găzduieşte anual în primăvară un important turneu de rugby universitar.Fukuoka este capitala sportului pentru insula Kyushu. Este oraşul cu cel mai mare număr de jucători de rugby raportat la numărul de locuitori. Aici vor disputa meciuri echipele Franţei, Irlandei şi Italiei.Cel mai mic stadion de la Cupa Mondială 2019, dar locul încărcat cu cea mai mare emoţie. Oraşul a fost aproape în întregime distrus de tsunami-ul din 11 martie 2011, când au pierit peste 1.000 de locuitori. Arena a fost construită pe ruinele a două şcoli. Peste 400 de elevi şi-au salvat miraculos viaţa, reuşind să fugă cale de 2 km în munţi. Oraşul are o echipă de amatori, care a câştigat şapte titluri la rând, între 1979 şi 1986.Patru echipe şi-au împărţit titlurile supreme în rugby la cele opt ediţii de până acum ale Cupei Mondiale, înaintea ediţiei a noua, care va fi găzduită de Japonia între 20 septembrie şi 9 noiembrie.Noua Zeelandă are cele mai multe trofee câştigate, trei, urmată de Australia şi Africa de Sud, câte două, şi Anglia, un titlu.All Blacks au mai jucat o finală, Franţa are trei finale, toate pierdute, Australia a fost învinsă şi ea de două ori în ultimul act, ca şi Anglia.2015 (Londra): Noua Zeelandă - Australia 34-172011 (Auckland): Noua Zeelandă - Franţa 8-72007 (Saint-Denis): Africa de Sud - Anglia 15-62003 (Sydney): Anglia - Australia 20-17, după prelungiri1999 (Cardiff): Australia - Franţa 35-121995 (Johannesburg): Africa de Sud - Noua Zeelandă 15-12, după prelungiri1991 (Londra): Australia - Anglia 12-61987 (Auckland): Noua Zeelandă - Franţa 29-9Noua Zeelandă 3 (1987, 2011, 2015).Richie McCaw (Noua Zeelandă) - 22 (2003-2015) şi Jason Leonard (Anglia) - 22 (1991-2003).Mauro Bergamasco (Italia) - 5 ediţii (1999-2015) şi Brian Lima (Samoa) - 5 (1991-2007).Jonny Wilkinson (Anglia) - 277 (1999-2011).Bryan Habana (Africa de Sud) - 15 (2007-2015) şi Jonah Lomu (Noua Zeelandă) - 15 (1995-1999).Dan Carter (Noua Zeelandă) - 58 (1987-1995).Jonny Wilkinson (Anglia) - 58 (1999-2011).Jonny Wilkinson (Anglia) - 14 (1999-2011).Grant Fox (Noua Zeelandă) - 126 (1987).Jonah Lomu (Noua Zeelandă - 1999), Bryan Habana (Africa de Sud - 2007) şi Julian Savea (Noua Zeelandă - 2015) cu câte 8 eseuri.Grant Fox (Noua Zeelandă) - 30 (1987).Gonzalo Quesada (Argentina) - 31 (1999).Jonny Wilkinson (Anglia) - 8 (2003).145 pentru Noua Zeelandă în meciul cu Japonia (145-17) din 1995.142 pentru Australia în meciul cu Namibia (142-0) în 2003.45 pentru Simon Culhane (Noua Zeelandă), în meciul cu Japonia (145-17) din 1995.22 pentru Australia în meciul cu Namibia din 2003 (142-0).6 pentru Mark Ellis (Noua Zeelandă) în meciul cu Japonia din 1995 (145-17).8 pentru Scoţia şi Franţa în 1995, respectiv Australia şi Argentina în 1999.8 pentru Thierry Lacroix (Franţa), Gavin Hastings (Scoţia) în 1995, respectiv Gonzalo Quesada (Argentina), Matt Burke (Australia) în 1999.20 pentru Noua Zeelandă în meciul cu Japonia din 1995.20 pentru Simon Culhane (Noua Zeelandă) în meciul cu Japonia din 1995.5 pentru Africa de Sud în meciul cu Anglia din 1999.Record de drop-goluri marcate de un jucător: 5 pentru Jannie de Beer (Africa de Sud) în meciul cu Anglia din 1999.