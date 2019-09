VIDEO CM Baschet (m): Spania, în marea finală (95-88 contra Australiei)

Spania a obținut calificarea în finala Campionatului Mondial de baschet masculin, după un meci intens disputat contra Australiei. După timpul regulamentar de joc, scorul a fost egal, 71-71. A fost nevoie de prelungiri pentru a putea fi stabilită prima finalistă a competiției (95-88).



Scorul pe sferturi:



Spania vs Australia (22-21, 10-16, 19-18, 20-16 / 24-17).



În cealaltă semifinală, se vor duela Franța și Argentina.





Pentru locurile 5-8, în primele meciuri s-au înregistrat rezultatele: Serbia – SUA 94-89 şi Polonia – Cehia 84-94. Astfel, Serbia vs Cehia este partida pentru locurile 5-6, iar SUA vs Polonia pentru locurile 7-8 (ambele confruntări au loc sâmbătă).



Momentul în care Spania obține calificarea în finala CM de Baschet masculin:



.@BaloncestoESP \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 advance to the #FIBAWC Final after an EPIC battle \uD83C\uDFC6!#EspañaGotGame



\uD83D\uDCFD https://t.co/U6RPjx3FuZ

\uD83D\uDCF2 https://t.co/6BBBf6oObD pic.twitter.com/ZSIhnECT5g