VIDEO CM Baschet (m): Franța, victorie istorică în sferturi împotriva SUA

Franța a produs cea mai mare surpriză de la Campionatul Mondial de Baschet masculin din China, francezii trecând, scor 89-79, de SUA în sferturile turneului final mondial.



De știut: Este prima înfrângere a SUA în competiţiile internaţionale (selecţionată formată exclusiv din jucători care evoluează în NBA) din 2006, atunci când americanii au pierdut în semifinalele CM împotriva Greciei, scor 95-101.





Care a fost scorul pe sferturi:



Franța vs SUA: 18-18, 27-21, 18-27, 26-13





S-au disputat până acum în sferturi:



Argentina - Serbia 97-87

Spania - Polonia 90-78

Franța - SUA 89-79



Va avea loc:



Australia - Cehia.



.@FRABasketball \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 defeat @usabasketball \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 with an 89-79 victory to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! \uD83C\uDF89 #FRAUSA pic.twitter.com/mSoQYOKPih