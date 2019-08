NBA: San Antonio Spurs retrage tricoul cu numărul 9 purtat de Tony Parker

Gruparea San Antonio Spurs va retrage tricoul cu numărul 9 purtat de Tony Parker în cadrul unei ceremonii care va avea loc în 11 noiembrie la AT&T Center.

Tony Parker, în vârstă de 37 de ani, s-a retras din activitate în acest an, el având patru titluri de campion cu Spurs.



Alţi nouă foşti jucători de la Spurs au mai beneficiat de această onoare: Tim Duncan (21), Manu Ginobili (20), Bruce Bowen (12), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) şi James Silas (13), transmite News.ro.



