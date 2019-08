Bărbatul gravid: Baschetbalistul D.J. Cooper, suspendat doi ani după ce testul antidoping i-a arătat că este însărcinat

Fostul jucător de baschet al echipei Ohio, D.J. Cooper, a primit o suspendare de doi ani, după ce testul antidoping la care a fost supus a arătat că este gravid.

Potrivit site-ului fadeawayworld.net, sportivul american a fost nevoit să facă testul pentru că voia să se alăture echipei naționale a Bosniei, ca sportiv naturalizat.



În urma investigațiilor, rezultatele baschetbalistului au arătat că nu a luat substanțe interzise, dar avea prezent în corp "hormonul sarcinii" (beta hcg). Acesta este un hormon produs atunci când o femeie rămâne însărcinată.

Conform sursei citate, Cooper ar fi luat proba de urină de la iubita sa, care în momentul acela nu știa că era însărcinată.

În urma acestei situații, baschetbalistul în vârstă de 28 de ani a primit o suspendare de doi ani de la Federația Internațională de Baschet, transmite Mediafax.



FIBA suspended D.J. Cooper after drug test showed he was pregnant. https://t.co/ryo4b1WDPW pic.twitter.com/2r7ZGkwZlN