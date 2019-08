Israel Folau a dat în judecată Rugby Australia, cerând daune de şase milioane de euro

Rugbistul Israel Folau a dat în judecată federaţia australiană (Rugby Australia) şi clubul NSW Waratahs, pentru că i-au reziliat contractul de sportiv profesionist, din cauza unor afirmaţii homofobe făcute pe o reţea de socializare, transmite News.ro.





În plângerea formulată la Curtea federală australiană, Folau cere despăgubiri de 10 milioane de dolari australieni (aproxiamtiv 6,1 milioane de euro) şi permisiunea de a-şi duce mai departe contractul de rugbist profesionist.



Sportivul acuză Rugby Australia şi clubul NSW Waratahs de discriminare, considerând că rezilierea înţelegerii a fost făcută din cauza convingerilor sale religioase.



Israel Folau se bucură de o largă susţinere publică, el reuşind să strângă 2,2 milioane de dolari australieni (1,36 de milioane de euro) din peste 20.000 de donaţii pentru a-şi apăra cauza.



"Din nefericire, concilierea în faţa comisiei de muncă echitabilă nu a rezolvat problema dintre noi, astfel că nu am avut altă alegere decât să încep o acţiune în justiţie", a declarat rugbistul, într-un comunicat, potrivit theguardian.co.uk.



"Am fost binecuvântat să primesc susţinerea a zeci de mii de australieni în acţiunea mea şi vreau să le mulţumuesc tuturor celor care şi-au oferit rugăciunile şi suportul lor. A însemnat mult pentru mine şi pentru soţia mea, Maria, în ultimele luni şi ne oferă puterea de a merge mai departe", a mai spus el.



În luna aprilie, federaţia australiană, Rugby Australia, i-a reziliat contractul de jucător profesionist lui Israel Folau, după afirmaţiile homofobe făcute de acesta pe reţelele de socializare. "Beţivii, homosexualii, adulterii, mincinoşii, curvarii, hoţii, ateii, idolatrii, iadul vă aşteaptă. Căiţi-vă! Numai Iisus vă poate ajuta", a scris cel mai cunoscut şi cel mai bine plătit rugbist australian, creştin fundamentalist, pe Instagram.



După ce Rugby Australia şi clubul său, New South Wales Waratahs, l-au ameninţat că îi vor rezilia contractul, sportivul a precizat că nu regretă afirmaţiile şi că, dacă aşa vrea Dumnezeu, va pune capăt carierei de rugbist profesionist.



Folau avea un contract valabil până în 2022 cu Rugby Australia şi cu clubul său, în valoare de multe milioane de dolari anual. Sportivul a evoluat de 73 de ori în echipa naţională şi ar fi urmat să participe la Cupa Mondială din Japonia, din septembrie.



Israel Folau a fost o piesă importantă în reprezentativa australiană, care a cucerit în 2015 argintul la Cupa Mondială din Anglia.