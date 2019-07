Turcul Ayhan Avci este noul antrenor principal al echipei naţionale de baschet feminin a României

Aynan Avci are o vasta experienţă în prima liga turcă, acolo unde este antrenorul formatiei Bellona Kayseri Basketbol. La naţionala României, el va fi asistat de secunda Muge Berkalp. Ceilalţi componenţi ai staff-ului Acvilelor vor fi desemnaţi în această toamnă, până la debutul ferestrei oficiale de calificare la Women's EuroBasket 2021 din luna noiembrie.România urmează să-şi afle adversarele din cursa pentru calificarea la Campionatul European săptămâna viitoare, atunci când FIBA va organiza tragerea la sorţi."Mi-am dorit de mult timp sa lucrez cu o echipa nationala de seniori, asa ca, atunci cand aceasta oportunitate a aparut in cariera mea, am fost extrem de fericit si am acceptat fara nicio ezitare. Este cu adevarat o mare onoare pentru mine si voi face tot ce imi sta in putinta pentru a ajuta echipa sa se califice la Women's EuroBasket. Cunosc cateva jucatoare din campionatul Turciei, dar am urmarit si cateva meciuri ale nationalei Romaniei din precedenta campanie de calificare, asa ca mi-am facut o idee despre jocul fiecareia dintre sportive. Sper sa colaboram bine si sa lucram eficient. La final, vreau sa multumesc si presedintelui Horia Paun pentru increderea si sansa pe care mi le-a acordat. HAI, ROMANIA!",Primul "contact" direct al lui Ayhan Avci cu baschetul feminin romanesc va avea loc in prima parte a lunii august, la Campionatul European feminin U20, de la Priştina, acolo unde tehnicianul va conduce nationala Turciei si se va duela, inca din primul meci al grupei, cu reprezentativa Romaniei, antrenata de Catalin Tanase.Dupa aceasta competitie de tineret, Ayhan Avci va veni in Romania, acolo unde are programat un scurt cantonament de pregatire cu nationala de senioare, impreuna cu care, pe 17 si 18 august, va juca doua meciuri amicale la Berlin, impotriva nationalei Gemaniei.