​Handbal: Adversarele echipelor SCM Rm. Vâlcea, CSM Bucureşti (f) şi Dinamo (m) în grupele Ligii Campionilor

​Campioana României la handbal feminin, SCM Râmnicu Vâlcea, şi CSM Bucureşti, care a primit wild-card pentru grupe, şi Dinamo Bucureşti, campioana României la handbal masculin, şi-au aflat, joi, adversarele din grupele Ligii Campionilor, la tragerea la sorţi de la Viena, scrie News.ro.







La handbal feminin, componenţa grupelor este următoarea:





Grupa A: Metz, Vipers, Podravka, FTC Budapesta;







Grupa B: Rostov-Don, Team Esbjerg, MKS Lublin, CSM Bucureşti;







Grupa C: SCM Râmnicu Vâlcea, Buducnost, SG BBM Bietigheim, Brest;







Grupa D: Gyor, Krim, IK Savehof, echipa care câştigă turneul de calificare.



La tragerea la sorţi, SCM Râmnicu Vâlcea a făcut parte din prima urnă valorică, iar CSM Bucureşti din cea de-a patra.



Turneul de calificare va avea loc între 6-8 septembrie, cu meciurile Rocasa Gran Canaria - DHK Banik Most şi Kastamonu - ZORK Jagodina.



Deţinătoarea Ligii Campionilor este formaţia ungară Gyor ETO.



La handbal masculin, Dinamo Bucureşti va evolua în grupa D a Ligii Campionilor, cu echipele Medvedi, Kadetten, IFK Kristianstad, Wisla Plock şi GOG.





Componenţa grupelor:





Grupa A: Paris Saint-Germain HB, Barca, SG Flensburg-Handewitt, Aalborg Handbold, MOL-Pick Szeged, HC PPD Zagreb, Elverum Handball, RK Celje Pivovarna Lasko;



Grupa B: HC Vardar, Telekom Veszprém HC, PGE Vive Kielce, HC Meshov Brest, HC Motor, Zaporozhye, Montpellier HB, FC Porto Sofarma, THW Kiel;



Grupa C: IK Sävehof, Tatran Presov, Cocks, Eurofarm Rabotnik, Bidasoa Irun, Sporting CP;



Grupa D: Dinamo Bucuresti, Chekhovskie Medvedi, Kadetten Schaffhausen, IFK Kristianstad, Orlen Wisla Plock, GOG.







La tragerea la sorţi, Dinamo a făcut parte din prima urnă valorică.



În grupa C vor juca echipele IK Savehof, Tatran Preşov, Cocks, HC Rabotnik, Bidasoa Irun şi Sporting CP.



Prima clasată în fiecare grupă va juca baraj pentru calificare în faza optimilor de finală ale competiţiei, la fel ca în sezonul trecut.



Meciurile vor începe între 11-15 septembrie, ultima etapă fiind programată între 26 februarie – 1 martie 2020.



Potrivit regulamentului competiţiei, din grupele A şi B prima clasată se califică direct în sferturile competiţiei, iar echipele de pe locurile 2-6 ajung în optimi, unde se vor afla şi două echipe provenite din grupele C şi D, inferioare valoric, acestea urmând a fi stabilite în partidele din baraj.



Şase câştigătoare din optimi se vor alătura în sferturi câştigătoarelor grupelor A şi B, pentru cele patru locuri din semifinale.



În sezonul trecut, Dinamo Bucureşti a trecut de faza grupelor, în premieră, dar nu a ajuns în optimi, fiind eliminată de Sporting la baraj.



În sezonul trecut, CSM Bucureşti a ratat calificarea la Turneul Final Four.