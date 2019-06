Liga Campionilor: SCM Râmnicu Vâlcea, în prima urnă valorică, CSM Bucureşti în a patra, la tragerea la sorţi a grupelor

Federaţia Europeană de Handbal a anunţat, luni, componenţa urnelor valorice pentru tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la feminin, programată în 27 iunie. Campioana SCM Râmnicu Vâlcea se va afla în prima urnă valorică, iar CSM Bucureşti, care a primit wild-card direct pentru faza grupelor, în a patra urnă, informează News.ro.





Potrivit EHF, componenţa urnelor este următoarea: Metz, Gyor, SCM Râmnicu Vâlcea, Rostov-Don (urna 1); Team Esbjerg, Buducnost, Vipers, Krim (2); Podravka, SG BBM Bietigheim, MKS Lublin, IK Savehof (3) şi FTC Budapesta, CSM Bucureşti, Brest, plus echipa venită din calificări (4).



Turneul de calificare va avea loc între 6-8 septembrie, cu meciurile Rocasa Gran Canaria - DHK Banik Most şi Kastamonu - ZORK Jagodina.



Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc joi, de la ora 19.00, la Viena.



Deţinătoarea Ligii Campionilor este formaţia ungară Gyor ETO. În sezonul trecut, CSM Bucureşti a ratat calificarea la Turneul Final Four.



La masculin, România va fi reprezentată de campioana Dinamo Bucureşti, în grupele C sau D, inferioare din punct de vedere valoric grupelor A şi B. Dinamo îşi va afla adversarele tot joi, la tragerea la sorţi de la Viena.