Baschet: Antrenorul emblemă al Partizan Belgrad, Duško Vujošević, o va pregăti pe U BT Cluj

Duško Vujošević va fi antrenor coordonator al echipei U BT Cluj, cu care a semnat un contract valabil în sezonul 2019-2020.



”A fost pe bancă la 191 de partide din Euroligă, între 2001 şi 2014, cu 69 de victorii. Este o adevarată legendă a baschetului şi suntem siguri că experienţa sa de peste 30 de ani în antrenorat internaţional, numeroasele premii în Euroliga masculină vor avea un impact puternic asupra baschetului românesc. Continuitatea şi tradiţia ”U” este asigurată prin faptul că Mihai Silvăşan, jucător important al baschetului clujean, rămâne în staful tehnic al echipei, în rol de antrenor secund”, a anunţat, marţi, clubul clujean.



La rândul său, noul antrenor a declarat: ”Sunt bucuros să mă alătur clubului U-Banca Transilvania, care mi-a dovedit că este un club serios, cu ambiţii mari. Pentru mine nu era uşor de acceptat această ofertă, însă toate informaţiile pe care le-am adunat, inclusiv de la fostul meu jucător, Aleksandar Rašić, mi-au demonstrat că este o echipă serioasă, care doreşte performanţă, inclusiv la nivel european. Pentru mine este foarte important caracterul jucătorilor şi al stafului tehnic cu care lucrez. În mare parte echipa va fi nou construită, în special la partea de baschetbalişti străini. Vor fi aleşi doar jucători muncitori, cu spirit de învingători, deoarece la final, caracterul, munca adevărată şi sinceră o să dea rezultate”.



Conducerea clubului l-a convins şi pe Mihai Silvăşan să revină asupra deciziei de demisie, anunţată luna trecută după eliminarea în semifinale de către CSM Oradea, ulterior campioană în 2019.



”Mă bucur foarte mult pentru alegerea făcută de club. Domnul Vujošević este unul dintre cei mai mari antrenori europeni, fiind recunoscut pretutindeni pentru dedicaţia şi iubirea lui faţă de baschet. Când mi s-a propus zilele trecute să rămân alături de club şi alături de domnul Vujošević, am acceptat fără să stau pe gânduri. E unul dintre antrenorii pe care aş merge oriunde în lume să îi văd la lucru şi să am ocazia să vorbesc despre baschet. Faptul că va fi alături de echipa noastră este un avantaj enorm atât pentru club, cât şi pentru întreg baschetul românesc. Un antrenor ca el nu merge la o echipă dacă nu vede seriozitate şi dorinţă de performanţă. Trebuie să profităm cu toţii de experienţa lui. Eu îmi doresc să fur cât mai multă meserie de la el şi îmi doresc să îndeplinim obiectivele clubului în noul sezon”.



Şi pentru directorul sportiv al echipei U BT Cluj, Branko Ćuić, sosirea antrenorului din ţara sa natală reprezintă un mare pas înainte nu doar pentru club, ci şi pentru baschetul românesc.



”Pentru fiecare copil din Serbia era un vis să ajungă pe mâinile lui Duško Vujošević. Din păcate, ca jucător, nu am reuşit să lucrez cu el, însă mă bucur foarte tare că s-a lăsat convins să se alăture clubului nostru. El a format foarte mulţi jucători care au ajuns să joace în NBA şi Euroligă, cum ar fi Bogdan Bogdanović, Jan Vesely, Nikola Peković, Dāvis Bertāns sau Joffrey Lauvergne. Echipele noastre de juniori au câştigat titlul naţional la U18, U16 şi U13, iar la U14 am ieşit vicecampioni. Toţi aceşti tineri şi antrenorii lor vor profita de prezenţa, ştiinţa şi experienţa lui Duško Vujošević în a lucra şi promova tinerii în baschetul mare”.



Cariera lui Vujošević a început încă din 1976, ca antrenor la juniorii clubului Partizan. Ulterior, a ajuns să fie principal la seniorii puternicei formaţii din Belgrad, având şansa să pregătească, la nici 30 de ani, baschetbalişti de legendă precum Vlade Divac, Saša Đorđević sau Žarko Paspalj.



A ajutat echipa Partizan să câştige campionatul fostei Iugoslavii în 1987. Tehnicianul a mai cucerit două Cupe ale Iugoslaviei în 1989, respectiv 2002. De asemenea, alături de Partizan Belgrad, a reuşit să pună mâna pe Cupa Korać în sezonul 1987-1988. Tot în acel an, antrenorul a luat medalia de aur cu naţionala Iugoslaviei la campionatul european de juniori.



Deşi a colaborat timp de o stagiune cu Steaua Roşie, palmaresul impresionant al lui Duško Vujošević se leagă de Partizan. A cucerit 11 titluri de campion cu gruparea alb-negrilor în perioada 2002-2014. În plus, Vujošević se mândreşte cu cinci trofee de campion în Liga Adriatică, alături de trei Cupe ale Serbiei.



La nivel de club, Vujošević a mai antrenat echipele Club Deportivo Oximesa (Spania), Basket Brescia Leonessa (Italia), Olimpia Basket Pistoia (Italia), U.S. Victoria Libertas Pallacanestro (Italia), BKK Radnički (Serbia), CSKA Moscova (Rusia) şi Limoges (Franţa).



Duško Vujošević a fost şi antrenor al naţionalei Serbiei şi a Muntenegrului la EuroBasket 2003. Mai târziu a devenit antrenor al reprezentativei Muntenegrului, iar ultima dată a stat la cârma naţionalei Bosniei.



În sezonul 2018-2019, U BT Cluj a încheiat cu medalia de bronz.