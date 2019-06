Tot duminică, în finala mică a competiţiei, Barca Lassa – PGE Vive Kielce, scor 40-35 (20-16).

În semifinale, HC Vardar a eliminat pe Barca, cu 29-27, iar Veszprem HC a trecut dePGE Vive Kielce, cu 33-30.

În 2018, Liga Campionilor a fost câştigată de formaţia franceză Montpellier Handball, care nu a trecut de faza grupelor în această stagiune.

Wild celebrations from an ecstatic @HCVardar who cap off their season with the VELUX EHF FINAL4 title \uD83C\uDFC6#veluxehfcl #ehffinal4 #hellocologne pic.twitter.com/nHMQCJgVrk