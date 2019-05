OFICIAL: Cristina Neagu va rămâne la CSM București - A semnat prelungirea contractului

Cristina Neagu va fi în continuare jucătoarea CSM-ului, sportiva semnând prelungirea cu un an a contractului cu formația bucureșteană, după cum informează contul oficial de Facebook al vicecampioanei României la handbal feminin.





Ce a spus Cristina Neagu





"Am ales cu sufletul si am semnat prelungirea pentru ca, asa cum am declarat si acum 2 ani cand m-am întors in tara si am semnat cu CSM Bucuresti, imi doresc foarte mult sa castig Liga Campionilor cu o echipa din Romania! Sezonul recent incheiat a fost unul foarte greu pentru echipa, in care rezultatele nu au fost cele scontate, dar cred ca aceasta echipa poate si merita mult mai mult! Vom reveni si mai puternice" - Cristina Neagu.







Palmares Cristina Neagu, conform csmbucurești.ro:







Cu echipele de club și echipa națională