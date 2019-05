Siofok a câştigat pe teren propriu cu scorul de 26-21 (14-10), după ce în tur reuşise remiza, 21-21 (12-10).

Siofok KC s-a calificat în finala Cupei EHF, după ce a eliminat în semifinale tot o echipă daneză, Viborg HK, cu 28-24 şi 25-27.

Echipa ungară s-a aflat la prima finală de cupă europeană din istoria sa.

Denisa Dedu, evoluție excelentă în finala Cupei EHF:



\uD83C\uDF1F Watch this! Goalkeeper Denisa #Dedu was on her very best tonight as @SiofokKC beat @TeamEsbjerg to lift the #EHFCup trophy \uD83C\uDFC6 pic.twitter.com/PcTJpOdXVB