Champions League, handbal (f): CSM București - Metz 26-31 / Cu greșeli în apărare și fără inspirație în atac - CSM, aproape de eliminare

CSM București a fost depășită categoric de Metz, scor 26-31, în prima manșă a sferturilor din Champions League la handbal feminin. Campioana României a început dezastruos partida disputată în Sala Dinamo, fiind condusă cu 5-0 după șase minute. "Tigroaicele" au reușit să echilibreze jocul și au ajuns să fie la egalitate cu Metz, scor 6-6 și 7-7. Franțuzoaicele au preluat însă conducerea și nu le-au mai lăsat nicio șansă elevelor lui Dragan Djukic, diferența de pe tabelă fiind la un moment dat de șase goluri.





Au marcat:





CSM Bucureşti: Radicevic (10), Lekic (9), Lazovic (3), Omoregie (1), Manea (1), Curea (1), Mehmedovic (1)





Metz: Smits (6), Edwige (5), Kanor (4), Zaadi (4), Niombla (3), Houette (3), Flippes (2), Nocandy (2), Maubon (1), N'Gouan (1)





Dacă anul trecut, în aceeași fază a competiției, CSM București avea o evoluție încântătoare în fața lui Metz pe teren propriu (scor 34-21), astăzi rolurile au fost inversate. Metz s-a aflat la conducere pe toată durata partidei și și-a asigurat o diferență confortabilă pentru returul din Franța.





Meciul a început cum nu se putea mai prost pentru echipa lui Dragan Djukic, tabela arătând 5-0 pentru Metz după șase minute de joc. Lazovic a fost cea care a spart gheața, în minutul 7. A fost parcă o descătușare a "tigroaicelor", care ușor-ușor au reușit să echilibreze partida și au dus scorul la 6-6.





După 15 minute de chin, CSM-ul se afla la egalitate cu Metz, iar Emmanuel Mayonnade a cerut time-out. A urmat câte un gol de fiecare parte și de la 7-7 franțuzoaicele au defilat. "Tigroaicele" au alergat după egalare până la final, însă adversarele au fost mult prea puternice pentru o echipă fără luciditate în atac și cu greșeli pe bandă rulantă în apărare.







A fost 14-11 la pauză, iar CSM-ul a început cu gol partea a doua. Lekic a reaprins speranțele în tabăra bucurestencelor, însă Niombla a refăcut din nou diferența de trei goluri. Lazovic a marcat pentru 13-15, dar apoi a urmat o serie de patru goluri consecutive pentru franțuzoaice, ajungându-se la cea mai mare diferență de scor a partidei (6 goluri).





Din minutul 45, CSM București a reușit să se mențină la două sau trei goluri, însă în ultimele trei minute campioana României a cedat complet, iar campioana Franței a încheiat partida cu un avantaj de cinci goluri. A fost 31-26 pentru Metz, care se află extrem de aproape de prima sa calificare în Final Four-ul Champions League.





Au arbitrat austriecele Ana Vranes şi Marlis Wenninger, delegat EHF a fost sârboaica Tatjana Medved, iar delegat pentru arbitri a fost germanca Jutta Ehrmann-Wolf.







Anul trecut, CSM București o elimina pe Metz chiar în sferturile Champions League. "Tigroaicele" s-au impus pe teren propriu cu 34-21 și au fost învinse în deplasare, scor 20-27.







Paula Ungureanu: "Este o diferenţă pe care o putem remonta, eu încă mai cred în noi"





"Cine a greşit mai puţin a câştigat meciul. Este o diferenţă pe care o putem remonta, eu încă mai cred în noi. Cu altă atitudine şi mult mai motivate, eu zic că putem câştiga la minimum cinci goluri.





Nu cred că ne-a lipsit motivaţia, a fost, ne-am dorit, însă atât am putut. Dacă vom rata Final Four, ar însemna clar un eşec pentru noi, este unul dintre obiective. Pentru mine va fi un eşec pentru că îmi doresc enorm să ajung acolo, să câştig acest trofeu. Cred în echipa mea, probabil spuneţi că sunt nebună.





Nu ştiu de ce am jucat atât de puţin, acest lucru să îl discutaţi cu staff-ul tehnic. A fost o decizie grea, într-adevăr, să plec de la CSM, însă am simţit că este momentul să fac acest lucru", a spus Paula Ungureanu, la Telekom Sport.







Oana Manea: "Nu vreau să mă gândesc că ar fi un sezon ratat"





"În prima repriză nu ne-a mers apărarea, în partea a doua am făcut mici greşeli şi este normal să te duci în jos. Având în vedere că cele de la Metz joacă de mult timp împreună se vede în joc, au jucat fără presiune, de pe pivot ne-au învăţat toate combinaţiile. Ne dorim foarte mult să ne calificăm în Final Four, cineva din afară nu pune presiune pe noi, noi singure ne punem. A fost un an foarte greu, am început cu stângul de la bun început, la toate echipele mari se poate întâmpla asta, nu vreau să mă gândesc că ar fi un sezon ratat", a spus Oana Manea, potrivit Telekom Sport.





Iulia Curea: "Au fost foarte multe greşeli de arbitraj, prea multe"





"Nu sunt atât de dezamăgită pentru că am pierdut, ci sunt dezamăgită pentru că am simţit că am jucat în deplasare. Nu despre fani este vorba, nu pot să zic mai multe. I-am înţeles pe suporteri când au huiduit arbitrajul. Au fost foarte multe greşeli de arbitraj, prea multe.





Am luat bătaie la cinci goluri, nu mai avem presiune, nimeni nu se aşteaptă să mergem acolo şi să le batem, dar noi sper să câştigăm, chiar şi la un gol. Ne dorim să ajungem în Final Four pentru că nu se ştie câte şanse mai avem la campionat", a declarat Iulia Curea, la Telekom Sport.







Celelalte partide din manşa tur a sferturilor de finală ale Champions League vor avea loc duminică:





15:30 Ferencvaros - Rostov-Don

17:50 Odense - Győr

20:00 Buducnost - Kristiansand







Toate partidele retur vor avea loc în 13 aprilie.





Final Four-ul Ligii Campionilor se dispută, ca în ultimii ani, la Budapesta, în perioada 11-12 mai.



În ultimele două sezoane, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz în Champions League, după ce în 2016 cucerea trofeul.