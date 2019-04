NBA: LeBron James, ambiții mari pentru sezonul următor la Los Angeles Lakers: "Voi face tot ce va fi necesar ca să fim mai buni"

Superstarul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, a afirmat, joi, că echipa sa are ambiţii mari pentru această vară, după eşecul calificării pentru faza play-off a campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), informează AFP, potrivit





"Eu am venit aici pentru a câştiga şi, clar, trebuie să ne îmbunătăţim calitatea efectivului. Şi avem oportunitatea de a reuşi în această vară", a declarat James într-un interviu acordat site-ului specializat Bleacher Report.



"Vor fi mulţi jucători talentaţi disponibili, jucători care pot ajuta echipa noastră. Eu voi face tot ce va fi necesar pentru ca noi să fim mai buni", a adăugat James.



"King James" îşi va folosi relaţiile personale pentru a încerca să aducă unul sau doi jucători de calibru care i-au lipsit în acest sezon lui Lakers, care a ratat play-off-ul pentru al şaselea sezon consecutiv.



Printre jucătorii care ajung la final de contract sau care îşi pot rezilia contractele în curs, figurează Kyrie Irving (Boston Celtics), fostul său coechipier de la Cleveland Cavaliers, Kevin Durant (Golden State Warriors), al cărui amic este, sau Kawhi Leonard (Toronto Raptors).



Klay Thompson şi DeMarcus Cousins (Golden State) sunt, de asemenea, disponibili, în timp ce Anthony Davis, dorit de Lakers încă din luna februarie, îşi poate schimba echipa cu condiţia ca New Orleans Pelicans să ajungă la un acord de schimb.



LeBron James, a cărui accidentare la ischiogambieri de la finele lunii decembrie şi indisponibilitate de patru săptămâni au afectat rezultatele lui Lakers, a recunoscut că această vară va fi importantă şi pentru el.



"Lakers vor continua să supravieţuiască mereu, dar eu mă voi implica la maximum pentru că vreau să fiu competitiv", a spus LeBron.



A doua cea mai titrată franciză din istoria NBA îşi va remania în profunzime efectivul şi probabil staff-ul tehnic cu plecarea anticipată a antrenorului Luke Walton.



James (34 ani) a afirmat, totodată, că are încredere în deciziile care vor fi luate de preşedintele operaţiunilor baschet, Magic Johnson, şi de managerul general al echipei, Rob Pelinka.



"Sunt foarte optimist, Magic şi Rob vor face o treabă bună, echipa va fi super, am încredere în faptul că jucătorii vor să rămână să vină la noi şi să joace cu mine", a adăugat LeBron James.