Handbal feminin: România, în grupă cu Insulele Feroe, Ucraina şi Polonia, în preliminariile CE 2020

Selecţionata României a fost repartizată în Grupa a 7-a, alături de Polonia, Ucraina şi Insulele Feroe, în preliminariile Campionatului European de handbal feminin - EHF 2020, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi la Copenhaga, anunţă site-ul forului european.

Here are the #ehfeuro2020 Qualifiers groups. First games will be played on 25/26 September.



Which game are you looking forward to? pic.twitter.com/SD46EBYYVr