Baschet (f): Se întâmplă tot la Cluj - Campionatul Mondial Under 17 din 2020, organizat în premieră în România

Pentru prima dată în istorie, Federația Română de Baschet a primit organizarea unei competiții mondiale, municipiul Cluj-Napoca urmând să găzduiască întrecerile din cadrul Campionatului Mondial de baschet feminin Under 17 din 2020. Meciurile se vor desfășura la Sala Polivalentă “BT Arena” și la Sala Sporturilor “Horia Demian”, se arată pe site-ul Federației.





Decizia a fost luată în cadrul FIBA Central Board, în 30 martie, la Abidjan, fiind confirmată printr-o adresă oficială semnată de preşedintele FIBA, Horacio Muratore, şi de secretarul general FIBA, Andreas Zagklis.







”Vă felicităm oficial pentru obţinerea dreptului de organizare a FIBA U17 Women Basketball World Cup 2020, ca urmare a deciziei FIBA Central Board”, se arată în adresa oficială primită de FR Baschet.





Competiţia se va desfăşura la Cluj-Napoca, în BT Arena şi Sala Sporturilor ”Horia Demian”, cu 16 echipe, în perioada 15-23 august 2020. Numele echipelor calificate la cea de-a VI-a ediție a FIBA U17 Women Basketball World Cup 2020 vor fi aflate în această vară, după derularea competițiilor continentale de cadete din Europa, Africa, Asia/Oceania, America de Nord și America de Sud.



Primele cinci ediţii ale CM under 17 au avut loc în Franţa (2010), Olanda (2012), Cehia (2014), Spania (2016) şi Belarus (2018), iar medaliile de aur au fost cucerite de patru ori de naţionala SUA şi o singură dată de naţionala Australiei.



Calificată direct pe tabloul FIBA U17 Women Basketball World Cup 2020, în calitate de gazdă, naţionala României va participa cu generaţia 2003 în această vară la CE under 16 (Divizia B), între 15-24 august, la Sofia.



România a organizat în ultimii 13 ani mai multe competiţii europene de juniori/junioare, precum şi grupele Eurobasket Women 2015 şi Eurobasket 2017, dar acum primeşte pentru prima dată dreptul de organizare al unei competiţii la nivel mondial.