Baschetbalistul Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks), acuzat de viol; Reprezentanţii jucătorului din NBA neagă acuzaţiile

Faptele ar data din 7 februarie 2018, adică în noaptea ce a urmat accidentării grave al lui Porzingis (ruptură de ligament încrucişat anterior) din cauza căreia el nu evoluează nici acum. O vecină de atunci a jucătorului, în vârstă de circa 20 de ani, afirmă că fostul jucător de la New York Knicks a invitat-o la el, în imobilul comun situat în Midtown, şi a violat-o. Potrivit New York Post, o anchetă este în curs în acest caz.New York Post notează că mărturia tinerei este considerată credibilă de către anchetatori. Ea ar fi explicat că a aşteptat un an înainte de a merge la poliţie din cauza negocierilor cu jucătorul, care i-ar fi promis 68.000 de dolari (pentru a plăti studiile fratelui ei mai mic) în schimbul tăcerii ei. Însă Porzingis nu şi-a ţinut promisiunea.Reprezentanţii jucătorului s-au exprimat prin intermediul jurnalistului ESPN Tim McMahon, acuzând-o pe tânără de tentativă de escrocherie. "Suntem la curent cu plângerea depusă contra cu Porzingis şi negăm aceste acuzaţii. La 20 decembrie 2018 am semnalat autorităţilor federale cererea formulată de acuzatoare. Am alertat şi NBA, care este la curent cu ancheta federală. Nu putem comenta mai mult, aşa că transmiteţi întrebările voastre către FBI sau NBA".