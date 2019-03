Cupa EHF (handbal m): HC Dobrogea Sud a ratat calificarea în sferturi (27-30 cu FC Porto)

FC Porto vs HC Dobrogea Sud





Principalii marcatori ai partidei au fost Blanco, 6 goluri, pentru portughezi, respectiv Crnoglavac, 7 reuşite, pentru HCDS.



Echipa din Constanţa încheie participarea în Cupa EHF pe locul 3, cu 4 puncte.



Rezultatele obţinute în grupa C: C: 25-29 şi 22-28 cu TTH Holstebro, 25-29 şi 27-30 cu FC Porto, 34-26 şi 28-26 cu Cuenca.



Prima clasată şi trei echipe de locul 2 cu cea mai bună linie de clasament din fiecare din cele patru grupe se vor califica în sferturile de finală, în care vor lupta pentru un loc la Turneul Final Four (18-19 mai, în găzduirea echipei germane THW Kiel).



HCDS Constanţa a intrat direct în turul al doilea al competiţiei, eliminând echipa Talent Plzen,cu 28-21 şi 29-23, iar în turul al treilea a trecut de HK Malmo, cu 23-22 şi 34-28, pentru calificarea în grupe.



În Cupa EHF, România a mai fost reprezentată de echipele Steaua Bucureşti şi Potaissa Turda, eliminate în primele două tururi preliminare.