Cristina Neagu, declarată de IHF pentru a patra oară cea mai bună jucătoare a lumii

Căpitanul naţionalei de handbal feminin a României, Cristina Neagu, a fost declarată, luni, de forul internaţional de profil (IHF), cea mai bună jucătoare a lumii în anul 2018, aceasta fiind a patra distincţie de acest fel pentru sportiva născută la București, transmite News.ro.

The wait is over and here they are – the IHF World Players of the Year 2018

and Cristina Neagu is the first person to win the award four times!

Congratulations, champs

