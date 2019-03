Liga Campionilor (handbal f): CSM București o va întâlni pe Metz în sferturile competiției

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, va întâlni formaţia franceză Metz Handball, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a încheiat grupa a II-a a principală pe locul 4 şi, conform regulamentului, se va duela cu liderul grupei I, scrie News.ro.

Duminică s-a disputat ultima partidă din grupa a II-a a principală a Ligii Campionilor, între FTC Budapesta vs Krim Ljubljana, scor 31-27 (16-11).





Astfel, FTC Budapesta a depăşit în clasament pe CSM Bucureşti, iar campioana României încheie pe locul 4.





Clasamentul grupei a II-a la finalul partidelor este:

1. Gyor 18 puncte

2. Vipers 12

3. FTC Budapesta 12

4. CSM Bucureşti 11

5. Krim 5

6. Thuringer 2.





În grupa I se mai joacă duminică meciurile Brest vs Buducnost şi Copenhaga vs Metz, dar rezultatele nu vor influenţa clasamentul la vârf, astfel că CSM Bucureşti se va duela în sferturi cu liderul Metz, care are 15 puncte.





Meciul tur va avea loc la Bucureşti, între 5-7 aprilie, iar cel retur în Franţa, o săptămână mai târziu.





Rezultatele complete ale campioanei României în grupa a II-a sunt: 27-36 şi 25-27 cu Gyor, 32-26 şi 23-22 cu Krim, 38-30 şi 23-23 cu Thuringer.





CSM Bucureşti s-a calificat în grupa principală II, după următoarele rezultate în grupa preliminară D: 36-31 şi 34-28 cu FTC Budapesta, 28-30 şi 32-24 cu SG BBM Bietigheim, 29-27 şi 26-31 cu Vipers.





Turneul Final Four va avea loc, din nou, la Budapesta, în 11-12 mai 2019.





În ultimele două sezoane, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz a competiţiei, după ce în 2016 cucerea trofeul, şi se află la a patra participare consecutivă în Liga Campionilor.





Actuala deţinătoare a Ligii Campionilor este Gyor ETO.