Rugby: Turneul celor Șase Națiuni: Țara Galilor rămâne neînvinsă (18-11 vs Scoția)

Punctele învingătorilor au fost reuşite de Adams (12), Davies (29) - eseuri şi Anscombe - o transformare (13) şi două lovituri de penalitate.

Pentru scoţieni au înscris Graham (57) - eseu şi Russell - două lovituri de penalitate (10, 20).

Tot sâmbătă se mai dispută partida Anglia - Italia, pe stadionul Twickenham din Londra, în timp ce duminică va avea loc întâlnirea Irlanda - Franţa, la Dublin.

Galezii au ocazia să realizeze al 12-lea lor Mare şlem din istorie, în cazul în care vor reuşi să învingă Irlanda la Cardiff, săptămâna viitoare, în ultima etapă.

