Tamoaieta era legitimat la echipa Blues, din Auckland.

Familia sportivului nu a precizat cauza decesului.

“Suntem profund întristaţi de vestea trecerii în nefiinţă a lui Mikey. Gândurile noastre sunt alături de familia sa, de prietenii săi şi de cei care au avut norocul să îl cunoască. Te iubim, Mikey T”, a notat pe Twitter clubul Blues.

Mike Tamoaieta avea o parteneră de viaţă, Helen, şi o fiică, Aihara.



