Crina Pintea: "Tadici mi-a dat un pumn în spate. Mi-au dat lacrimile instantaneu"

"Vreau să spun un lucru. În 2014, la Campionatul European din Ungaria. Era primul meci, jucam cu Germania, el era antrenor atunci. Mă duc în apărare, o adversară a marcat de la zece metri, şi m-a chemat pe bancă. S-a aşezat lângă mine şi, nu exagerez, mi-a dat un pumn în spate. Mi-au dat lacrimile instantaneu. M-a luat de mână şi m-a aruncat pe bancă, după care m-a întrebat de ce plâng? Cum să mai continui eu să joc la acel turneu final? În aceste condiţii a trebuit să joc. Nu este posibil să fiu eu mereu criticată. Eu nu am vorbit, el a continuat să spună atâtea lucruri de când a plecat. Ok, poate nu mai jucam handbal, dar nu eram tratată aşa, scuipată şi înjurată", a spus Pintea în interviul acordat www.fanatik.ro.





Ea a mai spus că a vrut să se lase de handbal de mai multe ori din cauza lui Tadici: "Eu nu vreau să vorbesc despre el. A avut un rol pentru că i-am trimis acea scrisoare şi a dorit să mă vadă. De acolo şi până la ce am ajuns azi s-au întâmplat foarte multe lucruri. Din cauza lui am vrut să mă las de handbal de mai multe ori. Nu m-am lăsat pentru că iubesc extraordinar de mult sportul ăsta, uneori poate exagerat de mult. Poate sunt obsedată de acest lucru. Eram foarte tristă la Zalău şi spuneam că vreau să mă las. Am zis că orice aş face voi reuşi. S-au întâmplat momente în care el îmi spunea că nu sunt bună de nimic, că nu am forţă sau viteză. Dimineaţa mă trezeam la şase şi eram în sală. Mă pregăteam ca să fiu mai bună, pentru că el îmi spunea că nu sunt bună. În toţi anii ăştia nu cred că mi-a spus de două sau de trei ori că am făcut ceva bun. Îmi doream să fiu lăsată în pace. S-a luat de mine, de familia mea şi îmi spunea tot felul de lucruri care nu aveau legătură cu handbalul".

Crina consideră că Tadici a îngreunat ascensiunea ei în handbal și că perioada petrecută la HC Zalău a fost una dintre cele mai grele din viața sa. "Oamenii nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Am fost judecată că am uitat de unde am plecat. Nu este adevărat, nu am uitat. Este un lucru care m-a marcat pe viaţă. Şase ani din cariera mea am suferit foarte mult şi nu m-am lăsat de handbal. Am spus mereu că voi pleca de acolo şi îmi voi continua visul meu. Când mie aproape mi se termina contractul, mi-a spus că dacă nu voi prelungi contractul cu Zalăul mă va desfiinţa şi că el m-a adus în handbal şi el mă va scoate din handbal. Mi-a mai spus că el m-a adus la naţională şi că el m-a făcut jucătoare, că fără el nu voi putea juca. Vreau să spun doar că el m-a ţinut pe loc foarte mulţi ani. Azi jucam bine, iar o săptămână mă toca încontinuu. Puteam să ajung la un nivel mai înalt încă de acum câţiva ani. Am fost ţinută pe loc. Când am ajuns în Germania, Herbert Muller m-a lăsat să-mi fac treaba. Nu-mi spunea absolut nimic. Mă mai corecta la aruncări. Ce mi s-a întâmplat mie la Zalău e mai mult decât stres. Din Germania am început să mă eliberez. Când am plecat de la Zalău am crezut că s-a terminat totul, dar nu a fost aşa".





Pivotul a declarat că nu este singura care a trecut printr-un tratament de genul, însă faptul că ea nu cunoștea foarte mulți oameni a făcut-o să țină totul pentru sine și să nu se confeseze. "Când un om îţi spune în fiecare zi că eşti prost, ajungi să crezi. Mie asta mi s-a întâmplat timp de şase ani. M-a pus să semnez un contract mai repede decât ar fi trebuit. Eu mai aveam doi ani contract şi el mă chema să mai semnez pentru un an şi jumătate. În acel moment ştiam ce se poate întâmpla dacă nu semnez. Ştiam ce influenţă are şi m-a făcut să nu mai am încredere în mine. M-a făcut să cred că omul e prost şi aşa va muri. Nu doar pe mine m-a făcut să cred acest lucru. Şi alte colege au păţit la fel şi cred că se întâmplă la fel şi azi. Îmi era teamă să vorbesc atunci, îmi era teamă că o să mă suspende, pentru că are putere asta şi eu nici nu cunoşteam prea mulţi oameni. Am cunoscut oameni care au avut parte de încrederea mea şi m-am deschis în faţa lor, mi-a fost rău apoi şi nu am mai avut încredere în absolut nimeni. Tot ce se întâmpla ţineam pentru mine. Mi-a pus contractul în faţă, am început să tremur şi am semnat. După asta nu am mai fost bună nimic, aproape că am leşinat de plâns. Oamenii nu-şi pot imagina ce am păţit acolo. Sunt lucruri de neimaginat".

Jucătoarea, în prezentă membră a echipei Gyor, a afirmat că a fost de mai multe ori aproape de retragerea din sport. "Mă gândeam să mă las când venea timpul şi mai aveam un an de contract. Mă gândeam să fac un copil, să mă duc să muncesc. Vorbisem deja cu un prieten din nu ştiu ce ţară să merg acolo şi între timp să mă reapuc de handbal. Aveam tot felul de planuri, dar nu a mai venit cu o nouă prelungire. A încercat să mă păcălească într-un moment când eram accidentată. S-au disputat mai multe meciuri timp de trei săptămâni şi a vrut să mă pună să semnez un contract pe fiecare etapă, ca să prelungesc. M-a păcălit cu multe. Când mai aveam şase luni de contract i-am spus că nu vreau să mai semnez şi atunci a început scandalul. Eu niciodată nu am ripostat, dacă aş da timpul înapoi aş riposta, şi aş face-o urât de tot. Nu vreau să accept să se întâmple astfel de lucruri", a mai spus Pintea.





Jucătoarea a afirmat că discută pentru prima oară despre acest subiect, deşi antrenorul a continuat să o jignească mult timp."Când m-a chemat mi-a spus să semnez şi i-am spus că nu vreau. A rămas suprins şi s-a supărat foarte tare şi a început să mă jignească şi să mă facă în toate felurile. În acel moment l-am înregistrat şi am avut un avocat foarte bun care m-a ajutat să mă eliberez şi să nu stau şase luni de zile. Contractul meu se termina în noiembrie şi a vrut să mă suspende şi am devenită liberă în octombrie. Cinci luni de zile am stat şi m-am antrenat de una singură. Nu am mai vorbit până acum despre asta. Acum este prima oară când vorbesc puţin mai deschis despre această poveste.

Crina a declarat că antrenorul a jignit-o pentru că venea din mediul rural și că familia sa nu a putut să se implice mai mult pentru că nu avea posibilitățile familiilor altor jucătoare. "Eu nu am spus ce s-a întâmplat acolo, iar el a continuat să mă jignească pe mine şi pe familia mea. Spunea că dacă nu era el, eu muream. Ok, nu făceam handbal, dar nu muream. Asta să fie clar. Eram la ţară, dar câţi oameni nu au trăit la ţară? El a mers mult pe chestia asta. De ce a şters cu mine pe jos? Eu m-am purtat mereu frumos. Asta nu am înţeles. Nu am fost singura care a avut parte de acest tratament, dar cu mine s-a purtat extrem de urât. Au fost fete care au ripostat şi i-au răspuns, dar au fost sancţionate. Au fost şi fete ale căror părinţi s-au implicat mai mult. Adică aveau un nume, influenţă. În schimb, părinţii mei nu au avut asta. Ei sunt de la ţară. Tata a făcut 12 clase, iar mama zece clase. În mintea lui, părinţii mei erau nişte analfabeţi. De două ori a încercat tata să vorbească cu el şi l-a făcut cu ou şi cu oţet. Asta a fost totul. Eu am fost pe cont propriu şi am avut de suferit pe chestia asta".





Crina Pintea a dezvăluit că şi-a ales deja echipa la care va evolua din sezonul viitor, însă nu a dat numele acesteia.





Ea crede că dacă nu s-ar fi accidentat Cristina Neagu, naţionala României putea avea un rezultat mai bun la Campionatul European. "Normal că se putea mai mult. Cred cu tărie că accidentarea Cristinei a fost una urâtă pentru ea, echipa naţională şi echipa de club. Cu ea puteam face mult mai mult. Ea este un bun lider, noi asculătm ce spune şi ne motivează ce spune. Când am văzut-o pe ea jos, noi toate am fost jos. A fost foarte greu să-ţi revii. Am vrut să-i facem o bucurie. M-am rugat să nu fie o accidentare foarte gravă. Ştiam prin tot ceea ce a trecut. Este un om minunat şi nu merita să păţească aşa ceva. Când am văzut că se ţine de genunchi am simţit că a picat cerul peste mine. Am fost prima care a ajuns acolo. Mi-a fost clar că nu era ceva simplu. Durerea a fost mult mai mare decât ea a arătat. Ştiam adevărul în sufletul meu, dar nu voiam să accept. Am văzut că munceşte foarte mult şi sunt sigură că o să revină pe teren şi mai puternică", scrie News.ro.