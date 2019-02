Baschet: New York Knicks rămâne cea mai valoroasă echipă din NBA, fiind cotată la 4 miliarde de dolari

New York Knicks rămâne cea mai valoroasă franciză din campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), cu patru miliarde de dolari (3,5 miliarde euro), în ciuda rezultatelor sportive catastrofale, potrivit studiului anual dat publicităţii miercuri de revista economică Forbes, informează AFP, potrivit Agerpres.





Conform Forbes, valoarea lui Knicks a crescut în în 2018 cu 11% în decurs de un an, ceea ce o transformă în a doua franciză ca valoare din întreg sportul profesionist din Statele Unite, la egalitate cu New York Yankees (baseball, 4 miliarde dolari), dar în urma echipei Dallas Cowboys (fotbal american, 5 miliarde dolari).



New York Knicks nu s-a mai calificat în play-off-ul NBA din 2013, însă se bucură de succes pe plan financiar, graţie renovării legendarei sale săli Madison Square Garden, în urmă cu cinci ani, ceea ce i-a permis să-şi sporească veniturile din bilete de la un sezon la altul.



Un alt factor de creştere, notează Forbes, îl reprezintă explozia drepturilor de televizare şi a dezvoltării pe plan internaţional a NBA, lucru valabil însă pentru toate echipele din ligă.



Revista economică subliniază, între altele, că "echipele din NBA nu au mai generat niciodată până acum beneficii atât de mari", cu o medie de 61 milioane dolari pe franciză, dublul sumei generate în urmă cu doi ani.



"După ce, la începutul anilor 2010, mai mult de jumătate dintre cele 30 de francize NBA pierdeau bani, în 2018 doar una singură se mai află în această situaţie, Cleveland Cavaliers, care are potrivit calculelor noastre pierderi operaţionale de 13 milioane dolari", dezvăluie Forbes.



Knicks devansează în clasamentul realizat de Forbes echipa Los Angeles Lakers, care l-a recrutat în vara trecută pe superstarul LeBron James (3,7 miliarde dolari), poziţia a treia fiind ocupată de Golden State Warriors (3,5 miliarde dolari), care a dominat liga nord-americană începând din 2014, cu trei titluri cucerite în ultimele patru sezoane.



Cele trei sunt urmate de Chicago Bulls (2,9 miliarde dolari), Boston Celtics (2,8 miliarde), Brooklyn Nets (2,3 miliarde) şi Houston Rockets (2,2 miliarde).



Forbes mai adaugă că valoarea medie a unei francize din NBA este de 1,9 miliarde dolari, în creştere cu 13% în decurs de un an.



Philadelphia 76ers este echipa cu cea mai mare creştere a valorii sale în cursul unui an (+40%), însă cel mai mare progres în ultimele cinci sezoane l-a înregistrat Golden State Warriors, cu creştere de 367%, potrivit aceleiaşi publicaţii.