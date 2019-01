CE Volei feminin: România, în grupă cu Ungaria, Olanda, Croaţia, Azerbaijan şi Estonia

România a obţinut a 12-a sa participare la un Campionat European, după o victorie dramatică în ultimul meci din preliminarii, 3-2 cu Bosnia-Herţegovina, în deplasare. Cel mai bun rezultat al tricolorelor la un turneu final european a fost medalia de bronz din 1963, de la prima ediţie.



Turneul final va avea loc în Ungaria, Polonia, Slovacia şi Turcia, în perioada 23 august - 8 septembrie.



Serbia este campioana en titre, după ce a învins Olanda în finala ediţiei din 2017. Estonia este debutantă la un turneu final.



Componenţa celorlalte grupe:

Grupa A: Turcia, Serbia, Bulgaria, Franţa, Finlanda, Grecia;

Grupa B: Polonia, Italia, Belgia, Ucraina, Portugalia, Slovenia;

Grupa D: Slovacia, Rusia, Germania, Portugalia, Spania, Elveţia.



