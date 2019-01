​CM Handbal (m): Brazilia, Islanda, Tunisia și Egipt, ultimele echipe calificate în Grupele Principale

Islanda a invins Macedonia si s-a calificat in Grupele Principale ale CM de handbal masculin

Joi s-au decis ultimele echipe calificate în Grupele Principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Germania și Danemarca. Brazilia, Islanda, Tunisia și Egipt au obținut victorii cruciale și s-au clasat pe locul al treilea în grupele lor, ultimul care aducea calificarea mai departe. Croația, Danemarca și Suedia sunt singurele echipe care au adunat punctaj maxim în primele cinci partide ale competiției.

Partidele din Grupele Principale vor avea loc în orașele Koln (Germania) și Herning (Danemarca). Echipele clasate pe locurile 4-6 în Grupele Preliminare vor continua în President's Cup, iar meciurile vor avea loc în Koln și Copenhaga. În semifinalele competiției (disputate în Hamburg) merg primele două echipe din fiecare Grupă Principală, în timp ce meciul pentru medaliile de bronz și finala vor avea loc la Herning.

Rezultatele înregistrate joi și clasamentele finale ale grupelor preliminare:





Grupa A:





Brazilia vs Coreea 35-26

Germania vs Serbia 31-23

Franța vs Rusia 23-22





Clasament:





1. Franța (138-113) 9 puncte

2. Germania (142-110) 8

3. Brazilia (127-129) 6

4. Rusia (131-127) 4

5. Serbia (127-146) 3

6. Coreea (124-164) 0





Grupa B:





Bahrain vs Japonia 23-22

Islanda vs Macedonia 24-22

Croația vs Spania 23-19





Clasament:





1. Croația (152-115) 10

2. Spania (142-114) 8

3. Islanda (137-124) 6

4. Macedonia (131-139) 4

5. Bahrain (107-151) 2

6. Japonia (121-147) 0





Grupa C:





Chile vs Arabia Saudită 32-27

Tunisia vs Austria 32-27

Danemarca vs Norvegia 30-26





Clasament:





1. Danemarca (167-103) 10

2. Norvegia (175-119) 8

3. Tunisia (138-147) 6

4. Chile (130-167) 4

5. Austria (121-148) 2

6. Arabia Saudită (112-159) 0





Grupa D:





Egipt vs Angola 33-28

Qatar vs Argentina 26-25

Suedia vs Ungaria 33-30





Clasament:





1. Suedia (151-111) 10

2. Ungaria (151-138) 6

3. Egipt (132-133) 5

4. Qatar (125-127) 4

5. Argentina (119-130) 3

6. Angola (121-160) 2





Componența grupelor principale:





Grupa 1:





1. Croația (54-46) 4 puncte

2. Germania (59-46) 3

3. Franța (49-47) 3

4. Spania (51-48) 2

5. Islanda (52-63) 0

6. Brazilia (43-58) 0





Grupa 2:





1. Danemarca (66-48) 4

2. Suedia (60-58) 4

3. Norvegia (60-54) 2

4. Ungaria (60-63) 1

5. Egipt (54-57) 1

6. Tunisia (46-70) 0





Sâmbătă, pe lângă primele meciuri din Grupele Principale, au loc și partidele pentru clasare (President's Cup):



Grupa 1:



Franța vs Spania

Locurile 13-16:





Rusia vs Macedonia

Chile vs Qatar





Locurile 17-20:





Serbia vs Bahrain

Austria vs Argentina





Locurile 21-24:





Coreea vs Japonia

Arabia Saudită vs Angola

Germania vs Islanda
Tunisia vs Suedia
Danemarca vs Ungaria