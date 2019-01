Cristina Neagu a plecat în Belgia, unde se va opera după ruptura de ligament la genunchiul drept

Cristina Neagu, in drum spre Belgia

Căpitanul naţionalei de handbal feminin, Cristina Neagu, a plecat marţi dimineaţă spre Belgia, unde a decis să se opereze la genunchiul drept, în urma accidentării de la CE din Franţa. În urmă cu cinci ani, Neagu s-a operat tot de ruptură de ligamente în Belgia, informează News.ro.

”Dragilor, astăzi plec în Belgia, iar mâine are loc operaţia la genunchi. Să îmi ţineţi pumnii!”, a scris Neagu într-un mesaj pe Facebook, alături de o fotografie din avion.





Handbalista a suferit o ruptură de ligament anterior încrucişat la genunchiul drept în timpul meciului cu Ungaria, la Campionatul European din Franţa.





În 2014, în luna ianuarie, Neagu şi-a rupt ligamentele la genunchiul stâng şi a apelat tot la medicii belgieni pentru operaţie.





Intervenţia de miercuri va fi a treia majoră din cariera sa, cea mai gravă fiind la umărul drept, în SUA, în urma căreia a stat departe de teren un an şi jumătate.





”Urmează un an 2019 greu, de luptă, în care va trebui să muncesc de două ori mai mult pentru a reveni la nivelul obişnuit. Şi am să o fac, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, pentru că la asta mă pricep cel mai bine: să revin şi mai puternică după momentele grele”, a mai spus Neagu înaintea intervenţiei chirurgicale pe care o va suporta miercuri.





Echipa sa de club, CSM Bucureşti, cu care mai are contract până în iunie 2019, a anunţat că o susţine pe toate planurile şi îi va propune prelungirea angajamentului. Sezonul 2018-2019 este încheiat pentru Cristina Neagu, care va fi nevoită să suporte recuperarea de circa şase luni.