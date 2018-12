Cristina Neagu se operează în ianuarie: "Se încheie prost un an 2018 foarte bun pentru mine"

”Dragii mei, se încheie prost un an 2018 foarte bun pentru mine. Un an în care am muncit mult, am reuşit lucruri frumoase şi am întâlnit oameni minunaţi. Urmează un an 2019 greu, de luptă, în care va trebui să muncesc de două ori mai mult pentru a reveni la nivelul obişnuit. Şi am să o fac, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, pentru că la asta mă pricep cel mai bine: să revin şi mai puternică după momentele grele. Vă doresc un An Nou mai bun din toate punctele de vedere, să criticăm mai puţin, să privim mai mult în ograda proprie şi să încercăm să facem lucrurile mai bine în fiecare zi, pentru noi şi pentru cei dragi nouă! La mulţi ani!”, a scris Neagu într-un mesaj postat pe pagina sa oficială.





Handbalista a mai precizat că ”operaţia la genunchi va avea loc în primele săptămâni din luna ianuarie”.





La CE din Franţa, în minutul 52 al meciului România - Ungaria, la scorul 27-26 pentru adversare, Cristina Neagu, 9 goluri până în acel moment, a fost faultată dur de unguroaica Szimonetta Planeta şi i-a ”fugit” genunchiul drept, fiind scoasă pe targă din teren şi transportată la spital.





Ulterior, Neagu a fost diagnosticată cu ruptură de ligament anterior încrucişat la genunchiul drept, dar a ales să rămână alături de naţională la Paris până la finalul Campionatului European, încheiat de România pe locul 4.





Echipa sa de club, CSM Bucureşti, cu care mai are contract până în iunie 2019, a anunţat că o susţine pe toate planurile şi îi va propune prelungirea angajamentului.