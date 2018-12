​LiveText România vs Olanda 18-21 (Rep. II)

Din ambele echipe vor lipsi jucătoare importante. Cristina Neagu s-a accidentat în meciul cu Ungaria și va lipsi aproximativ șase luni, în timp ce Olanda le-a pierdut pe Martine Smeets și Jessy Kramer în semifinala cu Franța.





Ce a făcut România de-a lungul timpului în istoria participărilor la Campionatul European





1994 - Țara Gazdă: Germania - România, locul 10

1996 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 5

1998 - Țara Gazdă: Olanda - România, locul 11

2000 - Țara Gazdă: Romania - România, locul 4

2002 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 7

2004 - Țara Gazdă: Ungaria - România, locul 7

2008 - Țara Gazdă: Macedonia - România, locul 5

2010 - Țara Gazdă: Danemarca/Norvegia - România, medalie de bronz

2012 - Țara Gazdă: Serbia - România, locul 10

2014 - Țara Gazdă: Ungaria/Serbia - România, locul 9

2016 - Țara Gazdă: Suedia - România, locul 5.

Ne apărăm mai bine și blocăm atacul olandezelor, însă pasa lui Dedu spre Pintea este interceptată și Crina cade rău. Olanda nu a înscris de șapte minute, însă primește o aruncare de la 7 metri. Dedu o blochează și pe Visser, Zamfirescu ne aduce la trei goluri (18-21), am înscris cinci goluri consecutive.Polman marchează primul ei gol din repriza secundă. Ardean-Elisei ajunge la patru goluri (trei în repriza secundă), însă suntem încă departe (12-18). Malestein aruncă cu foarte mult efect pe sub Denisa Dedu și înscrie. Buceschi este blocată și ea de Wester. Încă o paradă pentru Wester, care ajunge la un procentaj de 50% (12 aruncări apărate din 24). Ne-am stins rapid, Polman trimite și ea pe lângă apărarea noastră și scorul devine 12-20. Chiper marchează al doilea ei gol. Nu reușim să le blocăm pe batave, Groot primește o pasă peste apărare și o învinge pe Dedu. Măcar suporterii sunt la înălțime, indiferent de scor. Zamfirescu înscrie cu o aruncare cu podeaua, iar Ardean-Elisei reduce din diferență pe contraatac (15-21). Perianu se resimte după ce a primit o minge în cap din apropiere. Dedu o oprește pe Abbingh de la 7 metri. Laura Chiper ne aduce din nou la cinci goluri dintr-un unghi mic (16-21). Încă o paradă pentru Dedu, dar Dragut a greșit o pasă mult prea ușor. Laslo ne aduce la doar patru goluri (17-21).Avem primul atac din repriza secundă. Perianu este blocată din nou de Wester. Dedu parează și ea aruncarea lui Polman, însă Perianu este eliminată pentru două minute și atacul olandezelor continuă. Rozemalen face dublu-dribling. Abbingh le duce pe olandeze la opt goluri diferență (8-16). Încă o aruncare peste poartă, de data aceasta a lui Geiger. Dedu apără o aruncare din extremă, dar Wester răspunde cu o paradă la fel de bună. Denisa mai apără o aruncare. Nu am dat gol de 10 minute! Ardean-Elisei trimite și ea pe lângă poartă din plonjon. Am pus capăt secetei prin aceeași Valentina, care a marcat pe contraatac. Olandezele par și ele lipsite de concentrare, au ratat mai multe atacuri consecutive. Încă un gol pentru Ardean-Elisei (10-16). Smits lovește bara, Chiper marchează pe contraatac. Ne apropiem la cinci goluri (11-16) și Helle Thomsen cere time-out. Lipsa de luciditate a batavelor ne readuce, pentru moment, în luptă. Malestein înscrie din extremă, după ce și-a deschis unghiul. Crina Pintea ratează după ce a găsit o poziție bună. Avem un procentaj de 32% al aruncărilor transformate în gol, spre deosebire de 52% al olandezelor.Naționala României nu a arătat deloc bine în prima repriză. Nu am avut luciditate în atac, am trimis de multe ori peste poartă, iar când nu am făcut-o, Tess Wester ne-a blocat excelent (șapte parade). Olandezele au profitat de greșelile în faza de construcție și de revenirile lente ale "tricolorelor" în apărare și au înscris foarte multe goluri pe contraatac. Scorul putea arăta chiar mai rău, dar bara ne-a salvat de câteva ori. Bronzul european pare foarte departe.Geiger 2, Buceschi, PerianuBuceschi aruncă pe lângă poartă și confirmă lipsa de acuratețe la finalizare: am marcat un gol la cinci minute până acum. Polman o învinge pe Dumanska, Buceschi reduce din diferență, însă olandezele au un atac "blitz" și refac diferența (5-10). Mai ratează și ele: Smits scapă singură cu Dumanska, însă aruncarea ei cu podeaua trece peste poartă. Geiger înscrie și ea (din a treia aruncare) peste apărarea Olandei. Polman ajunge la trei goluri din patru aruncări (6-11). Geiger este blocată de Wester. Dedu intră între buturi, dar este învinsă de Van der Heijden care a intrat bine pe exterior. Olandezele au înscris de două ori mai mult decât noi. Aruncarea Gabrielei Perianu intră cu greu în poarta lui Wester, dar Polman e de neoprit și menține diferența (7-13). Geiger a preluat inițiativa în ultimele minute și înscrie din nou. Avem nevoie de mai multă siguranță în apărare. Apără Dedu. Jucăm în superioritate numerică, Geiger este faultată, dar Wester o blochează pe Buceschi, specialista noastră de la 7 metri, cu piciorul. Helle Thomsen cere time-out. Groot înscrie peste apărare din zona centrală (8-14), Wester ne blochează consecutiv ambele extreme. Dulfer înscrie din poziție de pivot, nu reușim să ținem aproape (8-15). Perianu nu a găsit aproape deloc ținta în această repriză, aruncă în bară. Abbingh trimite peste poartă și Olanda intră cu un avantaj de șapte goluri la pauză (8-15), după o repriză în care nu am reușit nici să atacăm, nici să ne apărăm.Perianu, Ardean-EliseiBuceschi ratează din extremă. Perianu recuperează o minge, pleacă singură în atac, marchează și o face fericită pe Cristina Neagu, care ridică pumnul în tribune (3-3). Dumanska apără încă o dată. Pintea a avut ocazia de a ne aduce în avantaj, însă a călcat în semicerc. Abbingh mai aruncă o bombă de 105 km/h (3-4). Aruncarea Elizei este blocată de batave. Încă o aruncare puternică din partea lui Abbingh, care intră în poartă din piciorul lui Dumanska. Ratăm prea mult și olandezele ne taxează, Smits înscrie pe contraatac (3-6). Am înscris doar trei goluri în jumătate de repriză. Yuliya a blocat-o cu piciorul pe Smits, însă mai pierdem o minge și Groot le distanțează pe olandeze la patru goluri (3-7). Primul time-out este cerut de Martin Ambros. Ardean-Elisei înscrie cu o boltă din extremă, însă ne mișcan greu în defensivă și Malestein trimite un nou proiectil în poarta noastră (4-8). Dulfer primește și ea un cartonaș galben. Bazaliu aruncă și ea mult peste poartă. Bara ne mai salvează o dată, Wester apără spectaculos aruncarea lui Bazaliu. Bara ne mai "scoate" o dată. Am marcat doar patru goluri în 20 de minute.Marcatoare: Buceschi, LasloA început partida. Olanda are primul atac. Bara e de partea noastră, Polman lovește transversala. Perianu aruncă peste poartă. Abbingh deschide scorul pentru batave. Perianu mai aruncă o dată, dar lovește bara. Yuliya parează bine o aruncare, însă pierdem mingea pe contraatac și Bont face 0-2. Crina Pintea este ținută foarte bine bine de adversare. Laslo pătrunde foarte bine, însă aruncarea sa o lovește direct în figură pe Wester, care cade. Perianu este avertizată cu cartonaș galben. Laslo scapă din nou singură și de data aceasta nu mai ratează: trimite o boltă peste Wester și marchează primul nostru gol după cinci minute și jumătate (1-2). Polman o învinge pe Dumanska de pe linia de 9 metri. Perianu mai aruncă o dată peste poartă, încă nu și-a intrat în mână. Încă o bară pentru olandeze, Yuliya se poziționează bine. Laslo a scăpat mingea în atac, Knippenborg scapă singură pe contraatac, însă ratează incredibil. Buceschi reduce din diferență cu o aruncare joasă. Ardean-Elisei este prima jucătoare eliminată pentru două minute. Olandezele forțează însă au faultat în atac. Jucăm fără portar, însă Dragut face pași. Încă un fault în atac al olandezelor.Se intonează cele două imnuri. Fetele cântă "Deșteaptă-te, române!" alături de fani.Arbitrii sunt din Austria (Ana Vranes și Marlis Wenninger).O modificare în echipa României: Maria-Mădălina Zamfirescu i-a luat locul Ancăi Polocoșer.Valentina Ardean-Elisei este prima jucătoare care intră pe teren.