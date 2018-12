România vs Olanda, meciul pentru medalia de bronz (de la 15:00)/ Cum ne-au învins în grupe, absențe și statistici

Comparația la acest CE, România vs Olanda:

De pe pivot: 42 - 30

De pe extreme: 38 - 40

De la linia de 9 metri: 52 - 50

De la 7 metri: 27 - 24

Contraatacuri: 17 - 20

Repunere rapidă: 17 - 19

Procentaj de reușită: 193/327 (59%) - 183/327 (56%)

Portari (parade): 80/268 (30%) - 79/255 (31%)

Eliminări: România a avut 23 de eliminari până în finala mică. Gabriela Perianu este "lider" la acest capitol, fiind eliminată de opt ori. În echipa Olandei, Maura Visser a fost eliminată de cele mai multe ori, cinci, dintr-un total de 15 eliminări.

Cele mai bune marcatoare:

România: Neagu (44), Buceschi (43), Pintea (32)

Olanda: Polman (29), Abbingh (28), Dulfer și Groot (17)

Portari: Tess Wester este portarul titular al Olandei și are un procentaj al paradelor de 31%. Chiar dacă a apărat o singură aruncare de la 7 metri din 13, Tess are un total de 64 de parade din 204 aruncări.

Rinka Dulijndam este portarul de rezervă al batavelor. Ea a parat 15 aruncări dintr-un total de 49 (31%).

Cum ne-au învins în Grupele Principale:

Statistica primului meci disputat de cele două echipe ne spune că diferența a fost făcută de aruncările de la 9 metri. Olanda a înscris de 10 ori (din 20 de aruncări), în timp ce naționala noastră a transformat doar cinci aruncări de la 9 metri (tot din 20 de aruncări). Olandezele s-au descurcat mai bine și pe pivot, poziție de pe care au înscris trei jucătoare (Kramer, Bont, Dulfer). De cealaltă parte, doar Crina Pintea a înscris pentru România din centrul apărării adverse (3 goluri din 8 aruncări). Batavele au avut un procentaj mult mai bun al aruncărilor transformate în gol: 63%. Din 46 de aruncări, Olanda a înscris 29 de goluri. România a avut un procentaj de 48% (24/50).

Ce au spus jucătoarele noastre înaintea partidei cu Olanda:

"Mai avem un joc, într-adevăr, pentru mine este foarte important să ne batem, dar şi dacă se întâmplă ceva şi nu vom câştiga medalia, eu tot o să fiu mulţumită, pentru că toate am jucat foarte bine, ca o echipă în prima fază. Au apărut apoi mici probleme, dar s-a văzut că putem evolua aşa cum trebuie să joace România, motivate, împreună, ca o echipă. Nu ştiu dacă va fi chiar o revanşă, va fi un meci total diferit, am înţeles că s-au accidentat câteva fete şi de la ele. În schimb, cred că va fi o luptă pe viaţă şi pe moarte, pentru că fiecare ne dorim să câştigăm o medalie. Vom vedea ce va ieşi", a declarat Melinda Geiger pentru ProSport.

"Îmi doresc din toată inima să câștigăm, să luăm medalia asta, și pentru Cris și pentru noi, și pentru toate suspinele și toate durerile și toate supărările pe care le-am trăit aici. Pe cuvânt, îmi doresc din toată inima", a afirmat Crina Pintea, conform Lead.ro.

"Personal mai am energie și o s-o aduc pe toată. E ultimul meci oficial din acest an și nu e la îndemâna oricui să joace o finală mică. Ce-a fost în ieri trebuie lăsat pentru ieri, trebuie să fim încrezătoare, eu sunt foarte pozitivă și faptul că joc în finala mică nu e un lucru care să mă supere, chiar dacă a fost o șansă enormă să fim în finala mare. Asta e, trebuie să privim prezentul și viitorul, și viitorul ne spune că vom juca o finală mică care nu e la îndemâna oricui, celelalte echipe deja sunt acasă, noi suntem în ultimele patru.”, a spus și Cristina Laslo, potrivit Lead.ro.

"E destul de greu, sunt frustrări adunate, oboseală, dureri, dar eu cred că suntem destul de puternice în momentul de față și cred că toată lumea își dorește să ne luăm revanșa în fața Olandei pentru meciul pierdut în grupe, chiar dacă o să fie foarte greu. Trebuie să nu ne pierdem speranța și să luptăm până la final”, a declarat Gabriela Perianu, conform Lead.ro.

Traseul celor două echipe până în finala mică a Campionatului European:





Grupele preliminare:

România: 31-28 vs Cehia, 29-24 vs Germania, 31-23 vs Norvegia

Olanda: 28-25 vs Ungaria, 28-27 vs Spania, 34-23 vs Croația





Grupele Principale:

România: 24-29 vs Olanda, 27-25 vs Spania, 29-31 vs Ungaria

Olanda: 29-24 vs România, 16-29 vs Norvegia, 27-21 vs Germania





Semifinale:

România: 22-28 vs Rusia

Olanda: 21-27 vs Franța

Urmează să se dispute:





România vs Olanda (meciul pentru bronz, de la ora 15:00)

Franța vs Rusia (marea finală, de la ora 18:30).

Ce a făcut România de-a lungul timpului în istoria participărilor la Campionatul European





1994 - Țara Gazdă: Germania - România, locul 10

1996 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 5

1998 - Țara Gazdă: Olanda - România, locul 11

2000 - Țara Gazdă: Romania - România, locul 4

2002 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 7

2004 - Țara Gazdă: Ungaria - România, locul 7

2008 - Țara Gazdă: Macedonia - România, locul 5

2010 - Țara Gazdă: Danemarca/Norvegia - România, medalie de bronz

2012 - Țara Gazdă: Serbia - România, locul 10

2014 - Țara Gazdă: Ungaria/Serbia - România, locul 9

2016 - Țara Gazdă: Suedia - România, locul 5.