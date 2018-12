LiveText România - Rusia 19-25 (Rep II)

CE Handbal (f)

Romania - Rusia



Marcatoare: Dragut, Pintea,







Dragut scapa mingea, inca un atac pentru Rusia. Anna Sen inscrie la vinclu, Rusia conduce cu 21-17. Buceschi trimite in transversala, dar la faza urmatoare inscrie Dragut (cu ceva noroc, a fost o deviere). Eliminare de doua minute pentru Laslo si o minge in fata pentru Dumanska, momente grele pentru fetele noastre...Vyachireva inscrie de la sapte metri, este deja 22-18 pentru Rusia. Inca un fault in atac al fetelor noastre, este greu de la linia de 9 metri fara Cristina, nimeni nu preia initiativa...Nu gasim poarta, nu sunt multe idei pe atac...Rusia continua sa inscrie, nu reusim o defensiva agresiva. Pierdem mingea, iar rusoaicele nu ne iarta pe contraatac...24-19, ce mai poate fi facut? Dragut nu controleaza mingea, iar atacul le revine rusoaicelor. Makeeva inscrie, rusoaicele s-au dus la sase goluri, cea mai mare diferenta de pana acum.







MIN 40 Romania - Rusia 17-19



Marcatoare: Dragut, Pintea







Sapte metri pentru Rusia, este 17-15 pentru adversare. Este cea mai mare diferenta pe care o are Rusia pana in acest moment. Doua minute eliminare pentru Elisei. Rusia se distanteaza la trei goluri, 18-15. Momente grele pentru fetele noastre, suntem si in inferioritate numerica. Romnia rateaza inca un atac, apara superb Dumanka, iar apoi irosim inca o faza de atac...Romania este, din pacate, intr-o zona cenusie, iar Rusia profita din plin (15-19). Era momentul pentru un time-out, iar Martin Ambros l-a cerut. Spaniolul striga puternic "Vamooos!", incercand sa le trezeasca pe fete. Perianu este faultata, doua minute eliminare pentru Makeeva. Din pacate, nici in superioritate numerica nu am reusit o faza de atac buna...Ardean trimite in bara, nici norocul (atat cat este) nu este de partea noastra...Cristina Neagu le incurajeaza pe fete din tribuna. Eliminare de doua minute pentru Perianu...Dumanska pareaza inca o lovitura.







Anna Sen a trimis cel mai puternic sut din prima repriza, 106 km/h. Este urmata de Perianu, cu 101 km/h...







A fost o prima repriza in care Romania a condus in mare parte, avantajul fiind la un moment dat chiar de trei goluri. Cu toate acestea, finalul de repriza a fost unul cu unele nesincronizari, iar Rusia a reusit sa intre la vestiare cu un avantaj de un gol, scor 16-15. Nu este nimic pierdut, dimpotriva, fetele noastre s-au mobilizat foarte bine si orice se poate intampla. Hai, Romania!







MIN 30 Romania - Rusia 15-16



Marcatoare: Florica, Perianu (2), Pintea







Inscrie Florica, dar si Rusia o face la faza urmatoare (12-11). Buceschi suteaza de la sold, insa mingea este parata. Egaleaza Rusia, dupa un gol reusit de Managarova (12-12). Inscrie Perianu de la 9 metri, ce reusita! Pana acum, fetele noastre au fost la un nivel ridicat. Inca o egalitate, Rusia are jucatoare cu o mobilitate fantastica. Exact cum era de asteptat, Rusia inscrie mult de pe extreme (14-14). Martin Ambros cere time-out si incearca sa regleze unele lucruri. Cat echilibru pana in acest moment. Pinteaaaaaa! Gol de pe pivot, ce frumos s-a intors de langa o adversara! Sutul trimis de Perianu este deviat. Rusoaicele puncteaza prin Makeeva, iar Rusia intra la vestiare cu un avantaj de un gol, 16-15







MIN 20 Romania - Rusia 11-10



Marcatoare: Elisei, Chiper (2), Dragut (2), Buceschi, Pintea,







Combinatie buna pana in extrema, iar Elisei inscrie (5-5). Recuperam mingea, dar Perianu trimite in inaltul tribunei. Trefilov este precum un leu in cusca...Nu luam gol, s-au aparat bine fetele. Chiper inscrie din extrema, conducem cu 6-5. Doua faze in care niciuna din echipe nu inscrie, ramane 6-5 pentru Romania. Mingea o loveste in spate pe Dedu si intra in poarta, este 6-6. Dragut inscrie superb de la 9 metri (7-6). Contraatac scoala, iar Chiper inscrie (7-5). Este cea mai mare diferenta de scor de pana acum, iar Trefilov cere time-out, motiv sa tipe putin la elevele lui. Multe emotii si in tribune. Apara Dumanska o lovitura de la 7 metri!!! Dragut inscrie de la 9 metri, ce executie! Avem 9-6. Perianu este eliminata si lovitura de la 7 metri pentru Rusia. Rusoaicele transforma, mai avem doua goluri avans. Buceschi inscrie, iar Neagu se bucura in tribuna! Managarova este de neoprit (10-8). Dragut greseste pasa, atac al Rusiei. A fost insa fault in atac. Pintea se lupta cu trei adversare si inscrie, Romania conduce cu 11-8. Petrova este eliminata pentru doua minute. Luam gol in superioritate numerica, ce pacat! Pintea trimite in transversala. Rusia mai obtine un 7 metri, mai avem doar un gol avantaj.







MIN 10 Romania - Rusia 4-5



Marcatoare: Buceschi (2), Laslo, Perianu,







Prima posesie a fost a Romaniei. 7 metri pentru Romania, dupa un atac fluid. Buceschi deschide scorul. O prima interventie buna a Denisei Dedu. Inca o lovitura de la 7 metri pentru Romania - rateaza Buceschi in prima faza, dar apoi inscrie la a doua incercare. Laslo pluteste si inscrie, avem 3-1. Rusia este foarte buna pe contraatac (3-2). Previzibil atacul fetelor, fault in atac. VYAKHIREVA inscrie, Rusia egaleaza la 3. Bomba trimisa de Perianu, conducem cu 4-3. Eliminare de doua minute pentru Crina Pintea, mare pierdere pentru Romania...Managarova puncteaza din extrema dreapta, este 4-4. Chiper rateaza din extrema, dintr-o pozitie foarte buna. Apara Deduuuuu! Ce interventie! Mangaraova gaseste doar transversala cu poarta goala, am avut sansa la aceasta faza. Dupa 10 minute, Rusia conduce cu 5-4.







Cristina Neagu face cu mana spre camera, insa se poate citi dezamagirea pe fata ei...







Fetele canta Desteapta-te, romane! Sunt multi romani in tribune, ei se fac acum auziti din plin...Un cadru mai lung pe Bianca Bazaliu...Sa simta ceva operatorii francezi?







Se intoneaza cele doua imnuri, primul este cel al Rusiei







Arbitrii sunt din Ungaria (HORVATH Peter si MARTON Balasz ), avem nevoie si de un arbitraj impartial







Imagini de la Paris, din AccorHotels Arena, acolo unde se desfasoara si Masters-ul de tenis...Este o arena impresionanta, care a vazut multe la viata ei. Sa speram ca va vedea si o victorie a Romaniei...





Cristina Neagu este alaturi de fete, in tribuna, zambeste (de unde mai are puterea asta?), insa cu siguranta si-ar fi dorit sa ajute echipa din teren...







"Accidentarea Cristinei Neagu este o pierdere pentru tot handbalul romanesc. Da, cu siguranta putem castiga, avem aceasta forta" - Adrian Vasile, antrenor secund CSM Bucuresti.







"Fetele sunt foarte motivate, nationala Romaniei nu are niciun fel de limite, se poate intampla orice" - Horatiu Pasca, antrenor secund al Romaniei.







"Haideţi fetelor, din toată inima pentru România!", a scris, vineri, pe Instagram, Cristina Neagu. Sigur, fetele vor juca și pentru ea, cea care le dădea încredere pe teren și care acum va suferi teribil în tribune. Fără Cristina va fi și mai greu contra Rusiei, însă în sport nimic nu este de dinainte pierdut, la fel cum nu este nici de dinainte câștigat. Semifinala CE de handbal feminin dintre România și Rusia este în direct pe TVRHD și TVR1 și LiveText pe HotNews.ro.