ANALIZĂ Cine este Rusia și cum ar putea fetele noastre să se califice în finala CE de handbal feminin - Marea problemă, asumarea liderului în lipsa Cristinei Neagu

CE Handbal (f), România vs Rusia





România vs Rusia, comparație la acest CE



De pe pivot: avantaj România (37-16)

De pe extreme: avantaj Rusia (62/93 (67%) vs 35/56 (63%))

De la linia de 9 metri: avantaj Rusia (40/38 (48%) vs 43/95 (45%))

De la 7 metri: avantaj România (25/33 (76%) vs 17/24 (71%))

Contraatacuri: avantaj România (14/18 (78%) vs 27/36 (75%))

Procentaj de reușită: avantaj Rusia - 63% vs România 61%.







Casele de pariuri nu ne dau prea mari șanse de calificare în finala CE de handbal feminin, Rusia având în medie o cotă undeva la 1,16, față de 7,50 a României.







Mai mult ca niciodată, fetele noastre trebuie să arate ca o adevărată echipă, Rusia având destul de puține <fisuri> în jocul ei. În plus, randamentul în atac e posibil să scadă (sperăm să nu fie diferența prea mare) prin absența Cristinei Neagu.





Este nevoie ca una din fete să ia în serios rolul de lider, poziție pe care nu se va mai afla, din păcate, Cristina Neagu. Ar putea fi Eliza Buceschi (40 de goluri, rol foarte important până acum la acest CE), dar și Bianca Bazaliu (adusă special din țară pentru a suplini absența Cristinei Neagu).





Pe lângă un procentaj bun între buturi, tricolorele trebuie să încerce să joace cât mai mult pe extreme, acolo unde ar putea fi veriga slabă a defensivei Rusiei (e nevoie de o circulație bună a balonului, rapiditate pe faza de atac).







Un alt aspect unde s-ar putea face diferența este cel al eliminărilor. Rusia a avut deja 27 de penalități de două minute, în timp ce România doar 16. Doar Danemarca a stat până acum mai rău la acest capitol - 34 de eliminări.





Ce zice Ambros Martin





"Va fi greu să jucăm fără ea (n.r. fără Cristina Neagu), dar va fi cu noi, și asta va fi o motivație în plus. Toată lumea știe că își dorea să realizeze ceva important cu echipa națională, și-a dat viața pentru această echipă și, când am fost aproape să reușim, s-a întâmplat asta. Dar așa e sportul și de asta vom lupta mai ales pentru ea" - Ambros Martin, selecționerul României.



"Ne pare rău pentru că România și-a pierdut cea mai bună jucătoare, dar cu siguranță că veți da totul vineri" - Yevgeni Trefilov, antrenorul Rusiei.





Ambros Martin, despre reacția incredibilă a Cristinei Neagu





"Accidentarea a fost un șoc pentru că a venit în ultimele minute, într-un moment în care noi eram în dificultate. După meci, când am ştiut că suntem în semifinale, reacţia Cristinei a fost uluitoare. A ieşit din cameră şi a început să ţipe de bucurie. Iar atunci, toate jucătoarele s-au adunat şi au fost împreună. Au fost sentimente extraordinare" - Ambros Martin, la conferința de presă.





Cine este Rusia





Ofensivă - Sunt foarte bune pe extreme, deschid bine jocul





În cele șase meciuri disputate până acum la CE, Rusia a înscris cele mai multe goluri de pe extreme, fiind o echipă care pune foarte bine în evidența <aripile>. De pe extrema dreaptă rusoaicele au punctat de 35 de ori din 49 de tentative, iar pe stânga de 27 de ori din 44 de încercări.







Față de ceea ce juca Rusia cu ani în urmă ar putea să surprindă golurile totuși puține de la 9 metri (20 din 46 de aruncări de pe mediană, 8 de pe inter stânga și 12 de pe inter dreapta). De 16 ori au marcat rusoaicele de pe pivot. Rusia râmâne însă o echipă solidă și periculoasă de pe aproape orice poziție, dar cu precădere la acest CE de pe extreme.







Rusia nu se mai bazează foarte mult pe jucătoarele masive care făceau diferența de la 9 metri în trecut. La acest CE, Rusia formează o echipă mobilă, cu jucătoare tehnice, rapide, care pot face oricând diferența în jocul unu la unu.







Defensivă





Când vine vorba de partea defensivă, statistica spune următorul lucru: Rusia a luat până acum cele mai multe goluri de pe extreme, flancul drept fiind cel mai <descoperit> în acest sens (28/44). Din păcate, vestea nu este neapărat una foarte bună pentru fetele noastre, România nefiind neapărat o echipă care să înscrie prea mult din colțurile terenului.







Portari





Anna Sedoykina este portarul titular și are un procentaj al paradelor de 32%. De asemenea, a reușit să apere 6 lovituri de la șapte metri dintr-un total de 20.





Kira Trusova este rezerva de portar: a parat 19 șuturi, având un procentaj de 26%. A apărat o singură lovitură de la șapte metri din 13 situații.







A folosit tot lotul





Yevgeni Trefilov le-a folosit de-a lungul turneului final pe toate cele 16 fete pe care le are în lot. Daria Dmitrieva este preferata antrenorului, aceasta bifând până acum 266 de minute. Este urmată de portărița Sedoykina (259) și de Sen Anna (tot cu 259 de minute). Iulia Managarova (a jucat două sezoane și la Oltchim, între 2011 și 2013) este una din jucătoarele care face diferența pentru Rusia din extrema dreaptă (procentaj de 95% al reușitelor).













Cele mai bune procentaje la goluri, pe cine trebuie să urmărim cu atenție:





1 Anna Sedoykina 100% (nu trebuie să mire acest lucru - portărița a înscris la singura tentativă - poartă în poartă).

2 Iulia Mangarova 95%

3 Kseniia Makeeva 83%

4 Marina Sudakova 80%

5 Mayya Petrova 75%







Loviturile de la 7 metri, executate de doar două jucătoare până acum





Poate să surprindă (sau nu), dar Rusia a avut doar două executante de la 7 metri până acum la CE. Daria Samokhina este prima (a transformat 14 dintr-un total de 21), iar Anna Vyakhireva a doua (3/3).







Eliminări - un total de 27







Rusia a avut 27 de eliminări până acum la turneul final european. Lider al acestei ierarhii este Anna Sen, cu 5 eliminări. Urmează în clasament Daria Samokhina (4), Mayya Petrova (4) și Iulia Managarova (3).







Parcursul Rusiei, adversara României din semifinale, la acest Campionat European:







Grupa de calificare:





Rusia vs Franța 26-23

Rusia vs Muntenegru 24-23

Rusia vs Slovenia 27-29







Grupa Principală:





Rusia vs Serbia 29-25

Rusia vs Danemarca 32-21

Rusia vs Suedia 30-39.





*Slovenia și Suedia sunt echipele care au reușit să treacă de Rusia până acum la acest CE. Sperăm să fie România a treia...







Ultimele meciuri directe:





CE 2018, calificări:





România - Rusia 26-25

Rusia - România 30-25







CE 2016:





România - Rusia 22-17







CM 2015:







România - Rusia 27-30







CE 2012, faza grupelor:





România - Rusia 21-21







CE 2010:





România - Rusia 20-35.