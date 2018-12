​LIVEText România vs Ungaria 10-6 (Rep I)

CE Handbal feminin

Romania - Ungaria

Marcatoare: Neagu, Pintea, Buceschi,







Planeta este eliminata pentru doua minute, prima eliminare din acest meci. Neagu inscrie de la sapte metri, in vinclu (8-5). Dumanska are inca o interventie buna, mingea le revine insa unguroaicelor. Aparare agresiva a fetelor noastre, multa miscare, fara spatii pentru adversare. Neagu angajare incredibila pentru Pintea, iar Crina nu iarta (9-5). Hafra inscrie de la 9 metri, sut fara sperante pentru Dumanska.











MIN 10: Romania - Ungaria 7-5



Marcatoare: Neagu, Pintea (3), Laslo (2), Florica







Romania a avut prima posesie, iar Cristina Neagu a inscris superb. Multa viteza pe atacul unguroaicelor, ele obtin o lovitura de la sapte metri. Dedu apara lovitura de la sapte metri, ce interventie! Ungaria aglomereaza bine zona de centru, putine spatii, dar intervine Pintea (2-0). Hafra reduce din diferenta (2-1). Laslo ia o actiune pe cont propriu si marcheaza: 3-1 pentru tricolore. Neagu trimite in transversala, dar Florica intercepteaza mingea si inscrie (4-2). Pana acum, debutul de meci este unul bun pentru fetele noastre. Dumanska are o noua interventie. Biro inchide bine poarta si pareaza mingea trimisa de Pintea. Schatzl inscrie din extrema dreapta, era mult spatiu acolo in defensiva fetelor noastre (4-3). Succesiva perfecta a Ungariei, este 5-4 pentru Romania in minutul 8. Crina inscrie pentru a treia oara, dupa o recuperare pe semicerc. Interceptie a Cristinei Neagu, iar Laslo inscrie pe contraatac (7-4). Dupa zece minute, Romania are un avantaj de doua goluri (7-5)







Se intoneaza cele doua imnuri, sunt multi romani in sala din Nancy, ei canta acum Desteapta-te, romane!







Arbitre din Suedia la acest meci







Ungaria are nevoie de o victorie la scor in fata Romaniei pentru a spera la o calificarea utopica, insa asta nu le va impiedica sa incerce sa ne incurce, rivalitatea dintre Romania si Ungaria fiind una mare in toate sporturile...







Se citeste multa determinare pe chipurile fetelor noastre, este nevoie de multa concentrare, trebuie sa nu pierdem acest meci si vom ajunge in semifinalele CE din Franta...







Unguroaicele au zece jucatoare noi fata de preliminarii







Cele doua echipe au intrat in arena din Nancy







Fetele noastre sunt doar la mâna lor, o victorie sau o remiză echivalând cu calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal feminin din Franța. Sigur, Ungaria se va agăța de fiecare șansă pe care o are, cu atât mai mult cu cât se va duela cu România, una din rivalele istorice. România vs Ungaria va fi în direct pe TVR1 și TVRHD și LiveText pe HotNews.ro de la ora 19:00.







Puțin mai devreme, Norvegia a câștigat categoric meciul cu Spania, scor 33-26.





Cum arată în acest moment clasamentul:



1 Norvegia 6 puncte (155-131)

2 România 6 (111-101)

3 Olanda 6 (101-105)

4 Germania 4 (111-110)

5 Ungaria 4 (108-117)

6 Spania 0 (127-149).



*Primele două clasate se vor califica în semifinale.

Urmează să se dispute:

România vs Ungaria (de la ora 19:00)

Urmează să se dispute:

România vs Ungaria (de la ora 19:00)

Olanda vs Germania (de la ora 22:00).