​CE Handbal (f): România vs Ungaria (de la ora 19:00)/ Calificarea în semifinale depinde doar de noi - Victorie sau remiză cu Ungaria

​Victoria cu Spania (27-25) ne-a adus la un singur pas distanță de calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal feminin, Neagu, Pintea și compania având nevoie de o victorie sau de o remiză cu Ungaria pentru a fi sigure de accederea în penultimul act al competiției. România vs Ungaria va fi în direct pe TVR1 și TVRHD și LiveText pe HotNews.ro de la ora 19:00.





1. România 4 meciuri (111-101) 6 puncte

2. Olanda 4 (101-105) 6

3. Norvegia 4 (122-105) 4

4. Germania 4 (111-110) 4

5. Ungaria 4 (108-117) 4

6. Spania 4 (101-116) 0.







*Primele două clasate se vor califica în semifinale.







Au rămas de disputat miercuri:





Spania vs Norvegia (de la 16:45)

Ungaria vs România (de la 19:00)

Olanda vs Germania (de la ora 22:00)





Calcule multe de calificare în semifinale







Împotriva Ungariei, România are la dispoziție două variante din trei (sigure) pentru a merge în semifinale: victorie sau remiză.







Chiar și în cazul unei înfrângeri există calcule de calificare, însă această variantă este de evitat. Să nu uităm că suntem la mâna noastră, ceea ce este cel mai important înainte de disputarea meciurilor de miercuri.







România poate chiar și câștiga grupa: victorie cu Ungaria și remiză a Olandei cu nemțoaicele sau remiză cu Ungaria și înfrângere a Olandei cu Germania.







Există inclusiv varianta fantezistă în care am putea avea o egalitate în cinci pentru semifinale: România, Olanda, Norvegia, Germania și Ungaria să aibă același număr de puncte: 6. În aceste condiții, departajarea s-ar face la golaveraj.







Cu atâtea scenarii posibile înainte de ultimele meciuri din grupă, este de preferat (sigur, în măsura posibilităților) să rămânem la mâna noastră, adică o victorie sau măcar o remiză cu Ungaria pentru a evita tot felul de calcule.







România vs Ungaria, ultimele meciuri directe:





CE 2016: România - Ungaria 29-21

CE 2014: Ungaria - România 20-19

CM 2013: România - Ungaria 21-17

CE 2012: Ungaria - România 25-19

CM 2009: România - Ungaria 31-25

CE 2008: România - Ungaria 27-21.