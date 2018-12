Eliza Buceschi, după înfrângerea cu Olanda: "Cred în forța acestui grup, nu deschidem telefoanele, laptopurile, ne așteptam să fim criticate"

​România a făcut primul pas greșit la Campionatul European de handbal feminin (24-29 cu Olanda), însă calificarea în semifinale stă tot la mâna noastră. Cea mai bună marcatoare a tricolorelor a vorbit despre situația din acest moment din vestiarul naționalei noastre. "Cred în forța acestui grup, nu deschidem telefoanele, laptopurile, ne așteptam să fim criticate", a spus Eliza Buceschi.

"Am intrat foarte moi în meci, poate cele trei zile de pauză ne-au scos un pic din ritm. Eu pot să spun că m-am simţit moale. Ele au jucat bine tactic, ne-au surprins, dar ceea ce contează acum e că acest meci a venit într-un moment al competiţiei în care încă putem să reparăm şi să mergem mai departe.Am fost mult prea motivate, prea nervoase, deşi eu am simţit că am trecut peste acea doză de entuziasm de după primele trei victorii. Ne-am dorit foarte mult, asta pot să vă spun şi nu am nici o explicaţie în acest moment. Nu ştiu ce să zic despre tactică, trebuie să mai văd meciul" -