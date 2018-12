​LiveText România vs Olanda 22-27 (Rep. II)

Olanda a obținut argintul la Campionatul Mondial din 2015, a jucat în semifinale la Jocurile Olimpice de la Rio, a pus mâna pe argint la EURO din 2016 și pe bronz la Mondialul din 2017.





Antrenoarea Olandei este daneza Helle Thomsen, care a antrenat CSM București la începutul sezonului trecut.





Ce au declarat jucătoarele noastre:





"Nu ne-am întâlnit până acum cu Olanda. Într-adevăr este o echipă puternică, a obţinut medalii în ultimii ani, jocul lor este destul de asemănător cu cel al Norvegiei, încearcă să practice un joc în viteză. Dar avem capacitatea de a le face faţă şi a câştiga împotriva lor", a declarat, pentru ProSport, Denisa Dedu, jucătoarea partidei România vs Germania.





„Mental ne-am pregătit pentru Olanda de când s-a terminat meciul cu Norvegia. Le întâmpinăm aşa cum am făcut-o şi cu restul echipelor. La ultimele meciuri ne-am obişnuit să tot alergăm, să ne repliem. Pentru mine nu contează cine este în faţa noastră, atât timp cât lângă mine sunt persoanele care contează, astfel încât să jucăm cât mai bine. Nu ar trebui să ne temem de nimic şi atunci o să ajungem acolo unde ne dorim”, a declarat Melinda Geiger, conform Mediafax.





„Ne simţim foarte bine, ne-am revenit, ne-am recuperat, ne-am antrenat, ne dorim să jucăm la fel de bine şi cu Olanda, aşa cum am făcut-o şi până acum.Olanda este o echipă foarte bune, aproape an de an au jucat la medalii. Va fi un meci foarte dificil, dar suntem super-motivate şi cred că o să facem treabă bună şi în acest meci. Avem nevoie şi de mai multă energie decât a fost nevoie cu Norvegia”, a spus și pivotul Crina Pintea.





Clasament Grupa Principală 2:





1. România 2 (60-47) 4

2. Olanda 2 (56-52) 4

3. Germania 4 (111-110) 4

4. Ungaria 4 (108-117) 4

5. Norvegia 3 (93-89) 2

6. Spania 3 (76-89) 0





Programul României în Grupa Principală 2:





România vs Olanda (9 decembrie, ora 19:00)

România vs Spania (11 decembrie, ora 19:00)

România vs Ungaria (12 decembrie, ora 19:00)





Partidele vor avea loc la Nancy, în semifinalele Campionatului European urrmând să se califice primele două clasate.

România vs Cehia 31-28

România vs Germania 29-24

România vs Norvegia 31-23





Ce a făcut România de-a lungul timpului în istoria participărilor la Campionatul European





1994 - Țara Gazdă: Germania - România, locul 10

1996 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 5

1998 - Țara Gazdă: Olanda - România, locul 11

2000 - Țara Gazdă: Romania - România, locul 4

2002 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 7

2004 - Țara Gazdă: Ungaria - România, locul 7

2008 - Țara Gazdă: Macedonia - România, locul 5

2010 - Țara Gazdă: Danemarca/Norvegia - România, medalie de bronz

2012 - Țara Gazdă: Serbia - România, locul 10

2014 - Țara Gazdă: Ungaria/Serbia - România, locul 9

2016 - Țara Gazdă: Suedia - România, locul 5.

Buceschi transformă aruncarea de la 7 metri. Bont nu ne lasă să ne apropiem mai mult (17-24). Încă un gol pentru Ardean. Abbingh vine ca o rachetă și mai marchează o dată. Pintea o învinge și ea pe Wester (19-25). Dumanska apără, Neagu înscrie pe contraatac (20-25). Dumanska mai apără o aruncare, însă Neagu, ținută fiind, ratează aruncarea la poarta goală. Kramer reface diferența de șase goluri (20-26). Bară-gol Buceschi. Deja-vu: Dumanska apără, Laslo ratează aruncarea la poarta goală. Kramer face 21-27 și singurul lucru care ne mai interesează este să nu pierdem la prea multe goluri diferență, pentru a păstra un golaveraj cât mai bun. Yuliya îi pasează lui Chiper, care nu a mai ratat cu poarta goală (s-a aflat și mai aproape de ea, ce-i drept).Pintea este ținută de tricou, dar nu primim 7 metri. Dulfer obține o aruncare de la 7 metri pe care Polman o transformă. Bont nu ratează pe contraatac (13-19), Martin Ambros cere ultimul său time-out. Udriștoiu calcă în semicerc, nimic nu mai merge, fetele par lipsite de concentrare. Abbingh mai înscrie și ea o dată, diferența crește la șapte goluri. Neagu lovește bara. Bont primește o pasă pe centru și marchează. Înscriem și noi, dar un rezultat pozitiv pare mai departe ca oricând. Laslo lovește și ea bara. Buceschi marchează pentru a cincea oară, revenim la o diferență de șase goluri (15-21). Time-out cerut de Thomsen, cu 13 minute înainte de final. Primim gol de la Dulfer și ratăm atacul. Dedu apără o aruncare. Ardean-Elisei zboară și înscrie din extremă (16-22). Smeets o învinge pe Dedu, Neagu ratează, însă primim 7 metri.Wester apără aruncarea lui Geiger. Polman marchează și ea primul ei gol, pe centrul porții (10-12). Nici Udriștoiu nu reușește să înscrie. Bara este de partea noastră de această dată. Crina Pintea este ținută de două jucătoare în momentul aruncării, însă nu primește 7 metri. Buceschi înscrie cu o aruncare pe jos de la distanță, însă Polman nu ne lasă să ne bucurăm prea mult (11-13). Încă o aruncare a Cristinei, Bont înscrie pe contraatac. Udriștoiu nu înscrie nici ea, Bont ne penalizează din nou (11-15). Martin Ambros cere time-out, jucătoarele noastre par să nu mai găsească soluții nici în atac, nici în apărare. Pintea înscrie, însă golul nu este acordat pentru a oferi 7 metri: Buceschi o învinge pe Wester și reduce din diferență (12-15). Polman înscrie din nou (12-16). Cristina este blocată din nou de portar, nimic nu pare să-i intre. Eliza ia o fază pe cont propriu, pătrunde pe centru și înscrie. Încă un gol pentru Polman, care aruncă pe jos (13-17)Dumanska apără aruncarea lui Abbingh, mingea sare tot la olandeze, care faultează în atac. Geiger aruncă și ea slab de la distanță, însă adversarele noastre ratează atacul. Chiper egalează la opt pe contraatac. Helle Thomsen cere time-out. Apărările stau foarte bine, dar nici atacul celor două echipe nu strălucește. Abbingh ratează ținta, Dumanska pare stăpână pe situație. Perianu aruncă peste poartă. După câte un atac ratat de fiecare parte, Kramer este găsită din nou liberă în centrul apărării și înscrie (8-9). Neagu nu le mai iartă pe olandeze și aruncă în vinclu (9-9). Rozemalen aruncă de la mare distanță și o învinge pe Dumanska (9-10). Laslo se înalță și înscrie de pe pivot. Smeets înscrie din nou. Cele două echipe ratează câte un atac și Olanda intră cu avantaj de un gol la pauză (10-11).Udristoiu este eliminată pentru două minute, Dedu apără lovitura de la 7 metri. Cristina Neagu încă nu-și găsește ritmul, trimite peste poartă (publicul realizează și îi scandează numele pentru a o încuraja). Dragut egalează (3-3). Bont este găsită singură în centrul apărării noastre și înscrie fără probleme (3-4). Kramer este eliminată pentru două minute. Chiper egalează din extremă cu un gol pe sub portar (4-4). Abbingh aruncă și o prinde nepregătită pe Dedu, însă Neagu egalează rapid (5-5). Nu reușim să profităm de superioritatea numerică, Smeets înscrie din nou (5-6). Martin Ambros cere time-out. Pintea primește o pasă bună de la Neagu, însă trimite în portarul care ieșise la marginea careului. Neagu egalează la 6 cu o aruncare caracteristică. Smeets este eliminată pentru două minute. Crina Pintea ne aduce pentru prima oară în avantaj, 7-6 (minutul 17). Abbingh găsește un culoar și înscrie pentru 7-7. Florică este și ea eliminată, Abbingh înscrie al doilea gol consecutiv (7-8). Avem poarta goală, dar Dulfer ratează ținta și scorul rămâne același. Cristina Neagu trimite din nou peste poartă.A început partida, Olanda are prima posesie. Pintea blochează prima aruncare a adversarelor. Primul cartonaș galben pentru olandeze. Crina Pintea trage în portar, dar recuperăm rapid. Neagu trimite în bară. Groot deschide scorul cu o lovitură de la 7 metri. Buceschi aruncă în blocaj. Start dificil pentru românce. Smeets face 0-2 din extremă. Mai ratăm un atac, Groot ne taxează din nou, iar Cristina Neagu primește cartonaș galben. Melinda Geiger înscrie primul gol al nostru în minutul 6, olandezele trimit în bară (1-3). Cristina Neagu este blocată de portar, însă Dumanska apără și ea. Meciul a fost întrerupt după ce unul dintre portarii Olandei a scăpat o sticlă cu apă pe jos. Pivotul Pintea nu mai ratează, revenim la un singur gol (2-3). Dumanska mai apără o aruncare.