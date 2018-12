Gheorghe Tadici: "Viteza de execuţie, clarviziunea le are Cristina Neagu de când am luat-o eu" / În urmă cu trei ani, fostul selecționer o critica dur pe Cristina

România a învins de-o manieră categorică Norvegia (31-23) la Campionatul European de handbal feminin, iar fetele noastre sunt lăudate la unison. Excepție nu a făcut nici Gheorghe Tadici (fost selecționer), acesta precizând despre Cristina Neagu că are drept principale calități "viteza de execuţie, clarviziunea le are de când am luat-o eu". În urmă cu doar trei ani de zile, Tadici o critica aspru pe Cristina: "Nu pot să mă cobor și să dialoghez cu o astfel de jucătoare, pentru că în cei 43 de ani de activitate am văzut multe (n.r. jucătoare) și chiar și mult mai valoroase decât ea".





Ce spune acum Gheorghe Tadici despre Cristina Neagu





"Pe lângă calităţile native, Neagu a căpătat maturitate, iar toate acestea se vor răsfrânge asupra evoluţiei de la turneul final. Neagu a scris deja istorie. A devenit cea mai bună marcatoare din istoria Campionatelor Europene, dar acesta e doar începutul. România va reuşi, datorită ei, o medalie în Franţa.







Viteza de execuţie, clarviziunea le are de când am luat-o eu. Acum, prin prisma ultimilor 10 ani, prin faptul că a jucat la echipe mari, a căpătat experienţă.







Are 5-6 Campionate Europene, 5-6 Campionate Mondiale, a participat la o ediţie a Jocurilor Olimpice, dar are şi finale de Liga Campionilor. Este lesne de înţeles că s-a dezvoltat, iar experienţa căpătată e foarte importantă.





Au şanse, peste 90%, de a se califica în semifinale. De acolo, dacă gestionează partidele ca aseară, au posibilitatea unei medalii" - Gheorghe Tadici, la ProSport Live.





Ce părere avea Tadici în urmă cu trei ani de zile: "Neagu nu s-a format în balcon la taică-său"







"Nu am niciun război cu Neagu! Nu pot să mă cobor și să dialoghez cu o astfel de jucatoare, pentru că în cei 43 de ani de activitate am văzut multe (n.r. jucătoare) și chiar și mult mai valoroase decat ea. M-au deranjat foarte tare în anul acesta și anul trecut anumite afirmatii vizavi de antrenorii romani pe care îi desconsideră, iar pentru ceea ce este ea astăzi au muncit foarte mulți antrenori.







ea nu s-a făcut jucătoare nici în balcon la taică-su, nici în sufragerie, s-a facut muncind și ea, cu aportul ei, dar cu o serie de antrenori, vreo 8-9.

Cred că puțină considerație fată de oamenii ăia care și-au erodat inclusiv sănătatea și și-au sacrificat inclusiv familiile, sunt și eu unul dintre ei, cred că nu ar strica" - Gheorghe Tadici.

Reacția lui Tadici a venit după ce Cristina Neagu a spus următoarele la acel moment (n.r. pe 23 decembrie 2015):