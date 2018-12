Presa din Norvegia după înfrângerea cu România: "Umilință"

CE Handbal feminin

Norvegia, la pamant in fata Romaniei

Norvegia, marea favorită la câștigarea trofeului la Campionatul European de handbal feminin, a fost învinsă categoric de România, scor 31-23, iar jurnaliștii de la VG au rezumat acest eșec drept o "umilință".





Ce spun junaliștii de la VG



"Norvegia umilită de România. Nu am fost nici măcar aproape de adversare. După ce a fost doborâtă de echipa de stele a României, Norvegia are nevoie de un miracol pentru a ajunge în semifinale" - publicația VG, citată de Digisport.







Cristina Neagu, elogiată







"Considerată de mulţi cea mai valoroasă handbalistă din lume, Cristina Neagu a făcut ce a vrut, atât de la distanţă, cât şi de la şapte metri. După prima prima repriză, Norvegia avea un handicap de şase goluri, iar Neagu singură marcase şapte. A încheiat cu 11 în total. Pintea a fost imposibil de oprit, iar portarul Dumanska a fost maiestuoasă între buturi şi a fost desemnată jucătoarea meciului" - VG.







"Norvegia, umilită de România. Dupa un inceput bun, norvegiencele au fost doborâte la pământ de Romania. Cu jucătoare grozave precum Cristina Neagu și Crina Pintea, româncele s-au asigurat ca își fac un culoar bun spre semifinalele de la CE" - Aften Posten.





"Este o infrangere rusinoasa", s-a rezumat să spună și comentatorul de la postul norvegian TV 3.







Adversarele au recunoscut supremația României



"Am fost un pitic în spatele lui Pintea. Trebuie să ne câştigăm toate meciurile şi să aşteptăm şi ajutorul altora, însă ştiu ce mentalitate avem şi nu vom renunţa" - Veronica Kristiansen.







"Nu am fost aproape nici măcar o dată. Ştiam cu ce vor veni, însă nu am reuşit să le oprim. Nu am fost deloc unite în apărare. Este greu acum" - Heidi Loke.





"A fost dur. Este dureros să pierzi la o asemenea diferenţă, însă mai avem trei meciuri în Grupa Principală, pe care trebuie să le câştigăm" - Stine Oftedal.





"Au fost mai bune. Am început bine, însă n-am putut să rezistăm. Când s-au distanţat nu am reuşit deloc să ne apropiem, iar asta a provocat o stare de stres", antrenorul Thorir Hergeirsson.





Clasament final grupa C:



1. Olanda 6 puncte

2. Ungaria 4

3. Spania 2

4. Croaţia 0



Clasament final grupa D:

1. România 6 puncte

2. Germania 4,

3. Norvegia 2

4. Cehia 0.



Grupa principală 2: Olanda, Ungaria, Spania (grupa C), respectiv România, Germania, Norvegia (D).

Programul României în Grupa Principală 2:



România vs Olanda (9 decembrie, ora 19:00) România vs Spania (11 decembrie, ora 19:00) România vs Ungaria (12 decembrie, ora 19:00)

Partidele vor avea loc la Nancy, în semifinalele Campionatului European urrmând să se califice primele două clasate. Partidele vor avea loc la Nancy, în semifinalele Campionatului European urrmând să se califice primele două clasate.

Grupa principală 1: Serbia, Danemarca, Suedia (din grupa A), respectiv Franţa, Rusia, Muntenegru (B).



Aici poți urmări o amplă prezentare a Campionatului Mondial de handbal feminin din Franța.

Ce a făcut România de-a lungul timpului în istoria participărilor la Campionatul European

1994 - Țara Gazdă: Germania - România, locul 10 1996 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 5 1998 - Țara Gazdă: Olanda - România, locul 11 2000 - Țara Gazdă: Romania - România, locul 4 2002 - Țara Gazdă: Danemarca - România, locul 7 2004 - Țara Gazdă: Ungaria - România, locul 7 2008 - Țara Gazdă: Macedonia - România, locul 5 2010 - Țara Gazdă: Danemarca/Norvegia - România, medalie de bronz 2012 - Țara Gazdă: Serbia - România, locul 10 2014 - Țara Gazdă: Ungaria/Serbia - România, locul 9 2016 - Țara Gazdă: Suedia - România, locul 5. 2016 - Țara Gazdă: Suedia - România, locul 5.





